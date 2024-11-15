Минус 1520 оккупантов и 11 танков: в Генштабе сказали, какие потери ВСУ нанесли армии РФ за сутки

Украинские воины за прошедшие сутки боев на передовой уничтожили 182 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Кроме этого, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1520 ее военнослужащих.

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Больше всего за время полномасштабной войны в Украине обезвредили именно живой силы врага – 717 590 захватчиков ликвидированными и ранеными. Обновленные цифры 15 ноября назвал Генеральный штаб ВСУ.

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