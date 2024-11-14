Минус три вражеские цели: пограничники показали, как уничтожают укрытие и транспорт оккупантов на Запорожье. Видео

Пограничники Украины продолжают эффективно противодействовать оккупантам на фронте, нанося потери врагу. На Запорожском направлении благодаря слаженной работе пилотов Госпогранслужбы было обнаружено и уничтожено два укрытия и транспортное средство российских войск.

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Соответствующее видео показала Государственная пограничная служба Украины. Операция была проведена с помощью современных FPV-дронов, позволяющих точно локализовать и поразить цели даже в самых сложных условиях.

"На Запорожском направлении пилоты Госпогранслужбы обнаружили расположение военных РФ и их автомобиль. Отследив врага, вместе с побратимами Сил обороны Украины с помощью FPV-дронов уничтожили два укрытия и транспортное средство оккупантов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Государственная пограничная служба Украины является неотъемлемой составляющей Сил обороны и надежным щитом для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают наносить урон российской оккупационной армии. В одном из направлений украинские пограничники на днях уничтожили российский БТР-70. Вражескую "броню" "демилитаризовали" украинские FPV-дроны.