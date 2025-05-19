У врага минус БМП, танк и десятки авто: пограничники показали точную работу на Купянском направлении. Видео

Подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады ГПСУ "Месть" нанесло ощутимые потери противнику на Купянском направлении. В результате ударов дронов были уничтожены две боевые машины пехоты, поврежден танк и поражено двадцать единиц автомобильной техники армии РФ.

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Операция проведена с высокой точностью. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что операция является частью системной работы пограничников в составе Сил обороны Украины. Подразделение "Феникс" активно использует дроны для поражения вражеских целей на передовой, в частности техники и живой силы.

Потери противника растут, а пограничники продолжают выполнять задачи по обороне на восточном направлении.

"Впечатляющие результаты работы операторов ударных дронов подразделения беспилотных авиационных систем Феникс бригады ГПСУ "Месть". Пограничники уничтожили два БМП, повредили танк и поразили 20 единиц автомобильной техники. Боевая работа продолжается - потери врага растут. Бригада "Месть" - надежный щит границы и часть Сил обороны Украины", - отметили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники вместе с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. Бойцы ГПСУ нанесли точные удары по врагу на Курском направлении.

Напомним, в Донецкой области продолжаются бои за город Часов Яр, который из-за постоянных обстрелов превратился в руины. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили там очередной российский штурм, нанеся потери вражеской пехоте.

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