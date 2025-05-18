Мгновенная расплата: пограничники показали эффектную работу операторов БПЛА на Курском направлении. Видео

Украинские военнослужащие вместе с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. Бойцы ГПСУ нанесли точные удары по врагу на Курском направлении.

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В результате ударов пограничников россияне понесли потери в живой силе и технике. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" отработала по позициям путинской армии в Курской области. Вследствие точный ударов врага настигла мгновенная расплата.

В целом пограничники-операторы БпЛА 5-го отряда уничтожили 10 оккупантов. Также было уничтожено 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, пушка 2А36 "Гиацинт-Б", две позиции взлета и управления БпЛА и две телекомбашни. Кроме того, в активе украинских пограничников уничтоженный полевой склад с боекомплектом.

Напомним, в Донецкой области продолжаются бои за город Часов Яр, который из-за постоянных обстрелов превратился в руины. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили там очередной российский штурм, нанеся потери вражеской пехоте.

Ранее сообщалось, что украинские воины за сутки 17 мая уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 973 тысячи человек.

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