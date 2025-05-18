ВСУ отминусовали еще 1130 захватчиков, танк и почти 40 артсистем: обновленные данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 973 тысячи человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" за минувшие сутки 1130 оккупантами общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 973 730 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

Так, накануне украинские воины уничтожили один вражеский танк (всего ликвидировано 10 832 единицы), четыре боевые бронированные машины (22 557), 38 артиллерийских систем (27 980) и одну РСЗО (1 387).

Кроме того, у россиян стало меньше еще на 107 БПЛА оперативно-тактического уровня (36 385) и 91 единицу автомобильной техники и автоцистерн (48 900).

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских средств ПВО (1 167), самолетов (372), вертолетов (336), а также крылатых ракет (3 197), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники (3 892).

Напомним, ранее украинские воины показали, как в Часовом Яру остановили механизированный штурм войск РФ. На штурм россияне отправили бронированный тягач МТ-ЛБ, однако своей цели он не достиг – и был уничтожен вместе с 13-ю оккупантами.

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