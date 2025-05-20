Правильная демилитаризация: пограничники уничтожили пункт запуска БПЛА и армии РФ на Волчанском направлении. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы Украины показали новые удары по российским оккупационным войскам на Волчанском направлении в Харьковской области. В результате последней атаки у врага были отминусованы два склада с боекомплектом и пункт управления дронами.

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Соответствующее видео работы воинов бригады "Гарт" опубликовали на официальном Telegram-канале ГПСУ в понедельник, 19 мая. Отмечается, что по оккупантам отработали украинские минометчики и операторы БПЛА.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам в Харьковской области", – отметили воины.

Так, на кадрах показано, как дронари и минометчики бригады "Гарт" на Волчанском направлении нанесли серии поражений по опорным пунктам врага. В частности, "воздушными охотниками" РУБпАК "Фурия" были уничтожены два склада с боекомплектами и пункт пилотирования БПЛА противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГПСУ рассказали, что российские войска усилили штурмовые действия по всей линии фронта. Однако самая напряженная ситуация сейчас наблюдается на Сумском и Харьковском направлениях.

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