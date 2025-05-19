Россия усилила штурмовые действия на всей линии фронта, тяжелее всего на двух направлениях: Демченко рассказал о ситуации. Карта

Российские войска усилили штурмовые действия по всей линии фронта. Однако самая напряженная ситуация сейчас наблюдается на Сумском и Харьковском направлениях.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, противник ежедневно атакует позиции украинских защитников, особенно в районе Краматорска, но не имеет успеха благодаря стойкости защитников.

"Это Сумщина и Харьковщина. Но ежедневно могу отметить, что враг не прекращает давить в направлении Краматорска. Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует для того, чтобы выбить наших защитников с занимаемых позиций", - рассказал он.

На Сумщине российские войска активно применяют управляемые авиабомбы и тактику малых штурмовых групп, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Басовка и Журавка. Есть признаки того, что враг пытается расширить зону боевых действий в глубь украинской территории.

"Если отдельно опять же привязаться к Сумской области, то отрезок в направлении населенных пунктов Басовка, Журавка - это те участки, где враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп и, к сожалению, видим, что он пытается расширить эту зону фактически и по прилегающим территориям", - добавил спикер.

В Харьковской области основное давление фиксируется в направлении Волчанска, также активные бои продолжаются на Купянском направлении, где украинские пограничники регулярно отражают атаки штурмовых групп.

Напомним, накануне российские войска продолжали наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, они штурмовали на Харьковщине, в этом же регионе захватчики попытались прорвать государственную границу в новой точке - вблизи населенного пункта Строевка.

Ранее в ISW заявили, что украинские войска продвинулись к северу от Торецка, но у врага тоже есть успехи.

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