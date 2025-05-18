Силы обороны сорвали планы врага прорваться через границу на Харьковщине: что известно

Накануне российские войска продолжали наступательные действия на ряде направлений. В частности, они штурмовали на Харьковщине, в этом же регионе захватчики попытались прорвать государственную границу в новой точке – вблизи населенного пункта Строевка.

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Силы обороны Украины дали врагу отпор и не позволили россиянам совершить прорыв. О ситуации рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Так, отметили в ОСГВ, пытался продвигаться враг в Волчанске на Харьковском направлении, эти попытки остались безрезультатными для захватчиков.

На Купянском направлении защитники отбили вражеские атаки вблизи Богуславки и Загрызового. Также они сорвали попытку россиян прорвать государственную границу в направлении Строевки.

На Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Новосергиевка, Ольговка, Редкодуб, Зеленая Долина, Карповка и Ямполовка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

Также отражены наступательные действия противника вблизи Григорьевки и Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики безуспешно штурмовали в районах Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Дачного, в Торецке. Также Силы обороны отбили атаки у Зари, Шевченко Первого, Новой Полтавки и Александрополя. В Часовом Яру уничтожены бронемашина, три квадроцикла и по меньшей мере два десятка оккупантов.

На Покровском направлении враг безуспешно атаковал украинские оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Проминя, Новоукраинки, Новоалександровки, Котляровки, Андреевки, Троицкого и Новосергиевки. Для штурмовых действий противник активно применяет мототехнику. Так, в районе Гродовки отбита атака и уничтожены три автомобиля и семнадцать мотоциклов, еще семь мотоциклов враг бросил. Неподалеку от Новоторецкого также уничтожено четыре мотоцикла при отражении вражеского штурма.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать украинскую линию обороны в районе Константинополя и Багатыря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

"Напоминаем, что разглашение любых данных о действиях Сил обороны, а также о перемещении и положении наших войск, расположении объектов и подразделений, наказывается согласно действующему законодательству Украины", - предостерегли граждан Украины в ОСГВ "Хортица".

Напомним, ранее в ISW заявили, что украинские войска продвинулись на север от Торецка, но у врага тоже есть успехи.

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