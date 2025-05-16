Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Украинские воины недавно имели успехи к северу от Торецка. Впрочем, оккупанты также продвигались, в частности в Торском и на Новопавловском направлении.

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А вблизи Великой Новоселки захватчикам удалось оккупировать Вольное Поле. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Так, на Курщине 14 и 15 мая продолжались бои: боевые действия, согласно сообщениям российских "военкоров", шли в Теткино и вблизи Нового Пути (к юго-западу от Глушково).

Также российские захватчики в течение последних двух суток провели ограниченные атаки в Белгородской области. Роспропаганда без всяких подтверждений заявляла о продвижении оккупантов вблизи Поповки и Графовки к северо-западу от Белгорода.

На севере же Украины захватчики без подтвержденных успехов атаковали на Сумщине. При этом российские пропагандисты, не предоставляя никаких доказательств, заявляли о продвижении войск РФ вблизи Веселовки (к северу от Сум), а также о продолжении наступления россиян возле Беловодов и Водолаг на северо-востоке от облцентра. Один из российских военных блогеров также сообщал об украинской контратаке под Беловодами.

15 мая российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

14 и 15 мая российские войска наступали на север от Харькова в районе Кудиевки, Глубокого и в направлении Высокой Яруги и на северо-восток от Харькова в районе Волчанска, Тихого и Волчанских Хуторов.

Как рассказал представитель группировки войск "Харьков" подполковник Павел Шамшин, на Харьковском направлении захватчики накапливают силы и уже начали летние наступательные операции. Также военные ВСУ сообщили, что российские войска ежедневно осуществляют штурмы вблизи Волчанских хуторов и Тихого (оба к северо-востоку от Харькова), но недавно прекратили попытки форсировать реку Волчья.

Пытались наступать 15 мая россияне и на Купянском направлении. Продвижений они не имели.

14 и 15 мая российские войска атаковали на северо-восток от Купянска вблизи Каменки и на юго-восток от Купянска вблизи Глушковки и в направлении Песчаного.

Аналогичная ситуация – российские атаки без продвижений – фиксировалась и на Боровском направлении. Там российские войска 14 и 15 мая наступали на север от Боровой в районе Богуславки и Загрызово и в направлении Новоплатоновки; на северо-восток от Боровой возле Кругляковки и Новой Кругляковки; и на юго-восток от Боровой возле Новоегоровки, Грековки, Ольговки и Нового Света.

А вот на Лиманском направлении захватчикам недавно удалось продвинуться в центре Торского (к востоку от Лимана), свидетельствуют геолокационные видео. Между тем российское минобороны и пропагандисты РФ 15 мая заявили о якобы полной оккупации Торского и проведении там зачистки силами подразделений российского 19-го танкового полка и 31-го, 36-го и 37-го мотострелковых полков (все из 67-й мотострелковой дивизии, 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа). Подтверждений традиционно россияне не предоставили.

Доподлинно известно, что 14 и 15 мая российские войска атаковали к северу от Лимана вблизи Редкодуба, Липового и Зеленой Долины; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей, Лозовой и Ямполовки; и на юго-восток от Лимана в районе Серебрянского лесничества.

В Донецкой области, где россияне по-прежнему пытаются оккупировать всю область и выйти на админграницу с Днепропетровщиной, также продолжались ожесточенные бои. В частности, 15 мая россияне без продвижений наступали на Северском направлении.

14 и 15 мая российские войска атаковали на северо-восток от Северска вблизи Белогоровки и Гиргоровки, а также на восток от Северска вблизи Верхнекаменского.

Такая же ситуация сложилась и в районе Часова Яра, где российские атаки продвижений захватчикам не принесли. Впрочем, российские пропагандисты взялись утверждать, что российские войска якобы продвинулись в самом Часовом Яру, а также к северу от города – на юго-запад от Григорьевки. В ISW подчеркнули, что не нашли подтверждений этим заявлениям.

14 и 15 мая российские войска атаковали вблизи самого Часова Яра; к северу от Часова Яра вблизи Григорьевки и в направлении Маркового; к югу от Часова Яра вблизи Ступочек; и к юго-востоку от Часова Яра вблизи Белой Горы и Курдюмовки. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в Часовом Яру.

В то же время свежие геолокационные видеозаписи зафиксировали недавнее продвижение украинских военных к северу от Торецка.

Между тем россияне бездоказательно заявляли, что российские войска недавно продвинулись на север и северо-запад от Дружбы (к востоку от Торецка), на юго-запад от Зари, на восток от Александрополя, в пределах южной Новой Полтавки, до западной окраины Яблоновки, на север и северо-запад от Новоеленовки вдоль автомагистрали Т-05-04 Покровск-Константиновка (все на юго-запад от Торецка) и в направлении Русиного Яра (на северо-запад от Торецка).

"Российские военные блогеры утверждают, что части российской 20-й мотострелковой дивизии недавно продвинулись в направлении Русиного Яра, к южной окраине Яблоновки, а также к Заре и Гнатовке (на юго-запад от Торецка)", – добавили аналитики.

Известно, что в последние два дня российские войска атаковали вблизи самого Торецка; к северу от Торецка вблизи Крымского и Дилиевки; на восток от Торецка вблизи Дружбы; на юго-запад от Торецка вблизи Старой Николаевки, Новой Полтавки, Новооленевки, Романовки, Елизаветовки, Калинового, Яблоновки, Гнатовки и Зари; и на запад от Торецка вблизи Щербиновки и Петровки и в направлении Попова Яра.

По официальным данным Украины, 14 и 15 мая украинские войска, действующие в районе Торецка, отбили несколько российских моторизованных атак с использованием неустановленного количества мотоциклов вблизи Зори и Дилиевки, а также в самом Торецке. А один из российских "военкоров" утверждал, что украинские войска контратаковали в Торецке.

Также украинские воины заявили, что с июля 2024 года и по сей день российские войска потеряли на Торецком направлении уже около 70 тысяч своих военных.

Без подтвержденных продвижений наступали россияне накануне и на Покровском направлении. При этом российские пропагандисты заявили об "успехах" оккупантов на северо-восток от Мирного; на северо-восток, северо-запад и юго-запад от Малиновки (оба к востоку от Покровска); и на север от Гродовки (на юго-восток от Покровска).

14 и 15 мая российские войска атаковали на восток от Покровска вблизи Малиновки, Миролюбовки, Мирного и Проминя, а также в направлении Николаевки и Новоэкономичного; на юго-запад от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска вблизи Шевченко; и на юго-запад от Покровска вблизи Звирово, Котлино и Удачного.

Командир украинского артиллерийского разведывательного батальона, который действует на Покровском направлении, 15 мая сообщил, что российские войска используют большое количество беспилотников с оптическим оптоволоконным кабелем в этом районе, чтобы прервать украинские наземные линии связи в Покровск и Мирноград. Он добавил, что российские войска используют недавно набранный и плохо обученный личный состав в атаках.

А вот на Новопавловском направлении россиянам удалось продвинуться вперед.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 мая, зафиксировавшие российский механизированный штурм, подтвердили недавнее продвижение оккупантов на юг от Новосергиевки (к северо-востоку от Новопавловки).

Между тем никаких подтверждений заявленных российскими пропагандистами оккупации Новоалександровки, продвижения на северо-восток от Новосергиевки, а также в Троицком и Ореховом (оба к востоку от Новопавловки) пока нет.

14 и 15 мая российские войска атаковали на северо-восток от Новопавловки вблизи Новониколаевки, Новосергиевки, Новоалександровки и Муравки; на восток от Новопавловки вблизи Котляровки; на юго-восток от Новопавловки вблизи Троицкого; и на запад от Новопавловки вблизи Новоеленовки. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Троицкого и Орехового.

Без подтвержденного прогресса прошли 15 мая российские наступательные операции на Кураховском направлении.

Между тем 14 мая российские военные блогеры заявили, что российские войска продвинулись в центральной части Богатиря (к западу от Курахово) и к югу от Отрадного (к юго-западу от Курахово).

14 и 15 мая российские войска атаковали к западу от Курахово вблизи Константинополя, Андреевки, Алексеевки и Богатиря. Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Богатиря.

Геолокационные видеозаписи от 15 мая подтвердили недавнее продвижение в направлении Великой Новоселки: они захватили Вольное Поле (к западу от Великой Новоселки).

Россияне же заявили, что российские войска продвинулись на северо-восток от Шевченко (к западу от Великой Новоселки). Один из российских "военкоров" 14 мая заявил, что российские войска продвинулись в районе шириной до трех километров и глубиной до одного километра от Зеленого Поля до Новополя (к западу-юго-западу от Великой Новоселки). Подтверждений этих заявлений аналитики не нашли.

14 и 15 мая российские войска атаковали на северо-запад от Великой Новоселки вблизи Комара, Веселого и Бурлатского; на запад от Великой Новоселки вблизи Свободного Поля; и на юго-запад от Великой Новоселки вблизи Новополя. Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Веселого и Вольного Поля.

На западе Запорожской области 15 мая россияне без подтвержденных продвижений россияне продолжали наступательные операции, в частности они атаковали на юго-запад от Орехова вблизи Степового и Малых Щербаков.

На Херсонщине россияне также не достигли продвижений. Хотя гауляйтер региона, предатель Владимир Сальдо 15 мая заявил, что российские войска недавно захватили острова в дельте Днепра к северо-востоку от Херсона вблизи Новой Каховки, Днепрян и Корсунки

"Российские войска атаковали в неустановленных районах на Херсонском направлении 14 и 15 мая. Сальдо утверждал, что российские войска совершили рейды на западном (правом) берегу реки Днепр вблизи Бургунки, Николаевки (обе на северо-восток от Херсона) и Кизомыса (на юго-запад от Херсона) в неустановленное время", – отметили аналитики.

Напомним, ранее в ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян заявлениями о переговорах в Стамбуле. "Методички", разосланные администрацией российского диктатора Владимира Путина российским СМИ по освещению хода переговоров свидетельствуют: Москва не хочет мира.

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