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Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Лилия Рагуцкая
War
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Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Украинские воины недавно имели успехи к северу от Торецка. Впрочем, оккупанты также продвигались, в частности в Торском и на Новопавловском направлении.

Видео дня

А вблизи Великой Новоселки захватчикам удалось оккупировать Вольное Поле. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Так, на Курщине 14 и 15 мая продолжались бои: боевые действия, согласно сообщениям российских "военкоров", шли в Теткино и вблизи Нового Пути (к юго-западу от Глушково).

Также российские захватчики в течение последних двух суток провели ограниченные атаки в Белгородской области. Роспропаганда без всяких подтверждений заявляла о продвижении оккупантов вблизи Поповки и Графовки к северо-западу от Белгорода.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

На севере же Украины захватчики без подтвержденных успехов атаковали на Сумщине. При этом российские пропагандисты, не предоставляя никаких доказательств, заявляли о продвижении войск РФ вблизи Веселовки (к северу от Сум), а также о продолжении наступления россиян возле Беловодов и Водолаг на северо-востоке от облцентра. Один из российских военных блогеров также сообщал об украинской контратаке под Беловодами.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

15 мая российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

14 и 15 мая российские войска наступали на север от Харькова в районе Кудиевки, Глубокого и в направлении Высокой Яруги и на северо-восток от Харькова в районе Волчанска, Тихого и Волчанских Хуторов.

Как рассказал представитель группировки войск "Харьков" подполковник Павел Шамшин, на Харьковском направлении захватчики накапливают силы и уже начали летние наступательные операции. Также военные ВСУ сообщили, что российские войска ежедневно осуществляют штурмы вблизи Волчанских хуторов и Тихого (оба к северо-востоку от Харькова), но недавно прекратили попытки форсировать реку Волчья.

Пытались наступать 15 мая россияне и на Купянском направлении. Продвижений они не имели.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

14 и 15 мая российские войска атаковали на северо-восток от Купянска вблизи Каменки и на юго-восток от Купянска вблизи Глушковки и в направлении Песчаного.

Аналогичная ситуация – российские атаки без продвижений – фиксировалась и на Боровском направлении. Там российские войска 14 и 15 мая наступали на север от Боровой в районе Богуславки и Загрызово и в направлении Новоплатоновки; на северо-восток от Боровой возле Кругляковки и Новой Кругляковки; и на юго-восток от Боровой возле Новоегоровки, Грековки, Ольговки и Нового Света.

А вот на Лиманском направлении захватчикам недавно удалось продвинуться в центре Торского (к востоку от Лимана), свидетельствуют геолокационные видео. Между тем российское минобороны и пропагандисты РФ 15 мая заявили о якобы полной оккупации Торского и проведении там зачистки силами подразделений российского 19-го танкового полка и 31-го, 36-го и 37-го мотострелковых полков (все из 67-й мотострелковой дивизии, 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа). Подтверждений традиционно россияне не предоставили.

Доподлинно известно, что 14 и 15 мая российские войска атаковали к северу от Лимана вблизи Редкодуба, Липового и Зеленой Долины; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей, Лозовой и Ямполовки; и на юго-восток от Лимана в районе Серебрянского лесничества.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

В Донецкой области, где россияне по-прежнему пытаются оккупировать всю область и выйти на админграницу с Днепропетровщиной, также продолжались ожесточенные бои. В частности, 15 мая россияне без продвижений наступали на Северском направлении.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

14 и 15 мая российские войска атаковали на северо-восток от Северска вблизи Белогоровки и Гиргоровки, а также на восток от Северска вблизи Верхнекаменского.

Такая же ситуация сложилась и в районе Часова Яра, где российские атаки продвижений захватчикам не принесли. Впрочем, российские пропагандисты взялись утверждать, что российские войска якобы продвинулись в самом Часовом Яру, а также к северу от города – на юго-запад от Григорьевки. В ISW подчеркнули, что не нашли подтверждений этим заявлениям.

14 и 15 мая российские войска атаковали вблизи самого Часова Яра; к северу от Часова Яра вблизи Григорьевки и в направлении Маркового; к югу от Часова Яра вблизи Ступочек; и к юго-востоку от Часова Яра вблизи Белой Горы и Курдюмовки. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в Часовом Яру.

В то же время свежие геолокационные видеозаписи зафиксировали недавнее продвижение украинских военных к северу от Торецка.

Между тем россияне бездоказательно заявляли, что российские войска недавно продвинулись на север и северо-запад от Дружбы (к востоку от Торецка), на юго-запад от Зари, на восток от Александрополя, в пределах южной Новой Полтавки, до западной окраины Яблоновки, на север и северо-запад от Новоеленовки вдоль автомагистрали Т-05-04 Покровск-Константиновка (все на юго-запад от Торецка) и в направлении Русиного Яра (на северо-запад от Торецка).

"Российские военные блогеры утверждают, что части российской 20-й мотострелковой дивизии недавно продвинулись в направлении Русиного Яра, к южной окраине Яблоновки, а также к Заре и Гнатовке (на юго-запад от Торецка)", – добавили аналитики.

Известно, что в последние два дня российские войска атаковали вблизи самого Торецка; к северу от Торецка вблизи Крымского и Дилиевки; на восток от Торецка вблизи Дружбы; на юго-запад от Торецка вблизи Старой Николаевки, Новой Полтавки, Новооленевки, Романовки, Елизаветовки, Калинового, Яблоновки, Гнатовки и Зари; и на запад от Торецка вблизи Щербиновки и Петровки и в направлении Попова Яра.

По официальным данным Украины, 14 и 15 мая украинские войска, действующие в районе Торецка, отбили несколько российских моторизованных атак с использованием неустановленного количества мотоциклов вблизи Зори и Дилиевки, а также в самом Торецке. А один из российских "военкоров" утверждал, что украинские войска контратаковали в Торецке.

Также украинские воины заявили, что с июля 2024 года и по сей день российские войска потеряли на Торецком направлении уже около 70 тысяч своих военных.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Без подтвержденных продвижений наступали россияне накануне и на Покровском направлении. При этом российские пропагандисты заявили об "успехах" оккупантов на северо-восток от Мирного; на северо-восток, северо-запад и юго-запад от Малиновки (оба к востоку от Покровска); и на север от Гродовки (на юго-восток от Покровска).

14 и 15 мая российские войска атаковали на восток от Покровска вблизи Малиновки, Миролюбовки, Мирного и Проминя, а также в направлении Николаевки и Новоэкономичного; на юго-запад от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска вблизи Шевченко; и на юго-запад от Покровска вблизи Звирово, Котлино и Удачного.

Командир украинского артиллерийского разведывательного батальона, который действует на Покровском направлении, 15 мая сообщил, что российские войска используют большое количество беспилотников с оптическим оптоволоконным кабелем в этом районе, чтобы прервать украинские наземные линии связи в Покровск и Мирноград. Он добавил, что российские войска используют недавно набранный и плохо обученный личный состав в атаках.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

А вот на Новопавловском направлении россиянам удалось продвинуться вперед.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 мая, зафиксировавшие российский механизированный штурм, подтвердили недавнее продвижение оккупантов на юг от Новосергиевки (к северо-востоку от Новопавловки).

Между тем никаких подтверждений заявленных российскими пропагандистами оккупации Новоалександровки, продвижения на северо-восток от Новосергиевки, а также в Троицком и Ореховом (оба к востоку от Новопавловки) пока нет.

14 и 15 мая российские войска атаковали на северо-восток от Новопавловки вблизи Новониколаевки, Новосергиевки, Новоалександровки и Муравки; на восток от Новопавловки вблизи Котляровки; на юго-восток от Новопавловки вблизи Троицкого; и на запад от Новопавловки вблизи Новоеленовки. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Троицкого и Орехового.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Без подтвержденного прогресса прошли 15 мая российские наступательные операции на Кураховском направлении.

Между тем 14 мая российские военные блогеры заявили, что российские войска продвинулись в центральной части Богатиря (к западу от Курахово) и к югу от Отрадного (к юго-западу от Курахово).

14 и 15 мая российские войска атаковали к западу от Курахово вблизи Константинополя, Андреевки, Алексеевки и Богатиря. Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Богатиря.

Геолокационные видеозаписи от 15 мая подтвердили недавнее продвижение в направлении Великой Новоселки: они захватили Вольное Поле (к западу от Великой Новоселки).

Россияне же заявили, что российские войска продвинулись на северо-восток от Шевченко (к западу от Великой Новоселки). Один из российских "военкоров" 14 мая заявил, что российские войска продвинулись в районе шириной до трех километров и глубиной до одного километра от Зеленого Поля до Новополя (к западу-юго-западу от Великой Новоселки). Подтверждений этих заявлений аналитики не нашли.

14 и 15 мая российские войска атаковали на северо-запад от Великой Новоселки вблизи Комара, Веселого и Бурлатского; на запад от Великой Новоселки вблизи Свободного Поля; и на юго-запад от Великой Новоселки вблизи Новополя. Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Веселого и Вольного Поля.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

На западе Запорожской области 15 мая россияне без подтвержденных продвижений россияне продолжали наступательные операции, в частности они атаковали на юго-запад от Орехова вблизи Степового и Малых Щербаков.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

На Херсонщине россияне также не достигли продвижений. Хотя гауляйтер региона, предатель Владимир Сальдо 15 мая заявил, что российские войска недавно захватили острова в дельте Днепра к северо-востоку от Херсона вблизи Новой Каховки, Днепрян и Корсунки

"Российские войска атаковали в неустановленных районах на Херсонском направлении 14 и 15 мая. Сальдо утверждал, что российские войска совершили рейды на западном (правом) берегу реки Днепр вблизи Бургунки, Николаевки (обе на северо-восток от Херсона) и Кизомыса (на юго-запад от Херсона) в неустановленное время", – отметили аналитики.

Украинские войска продвинулись севернее Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Напомним, ранее в ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян заявлениями о переговорах в Стамбуле. "Методички", разосланные администрацией российского диктатора Владимира Путина российским СМИ по освещению хода переговоров свидетельствуют: Москва не хочет мира.

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