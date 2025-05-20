Штурмы не прекращаются: Россия давит на Покровском направлении, меняя тактику, – военный

Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении и не прекращают штурмов. При этом враг постоянно меняет характер наступления и привлекает сначала малые пехотные группы, а впоследствии и большие – с бронетехникой и мотоциклами.

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Об этом в эфире "Киев24" рассказал пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" Национальной гвардии Украины, Максим Бакулин. Он отметил, что, как правило, в массированных штурмах участвуют примерно 80-90 человек живой силы противника.

"Они (оккупанты – Ред.) пытаются давить постоянно, меняя тактику с малых пехотных групп на штурмы более крупных масштабов, механизированные и двухколесные. Фактически штурмы не прекращаются, это могут быть малые группы 2, 3, 5 человек, а могут быть большие – с помощью техники и поддержки артиллерии, РСЗО", – пояснил Бакулин.

Он добавил, что враг пытается накапливаться в серое время суток, то есть под утро, и когда начинает темнеть.

"Если раньше мы смотрели за тем как они малыми группами идут возле посадки, то сейчас они идут просто по полям. Это делается для того, чтобы основная сила, их крылья, увидели откуда ведется огонь и где взлетают наши дроны", – отметил военный.

По его словам, российские военные могут сдаться в плен, только тогда, когда остаются наедине.

Напомним, Покровское направление сейчас является наиболее горячим на фронте, и в последнее время российские войска там стали еще активнее. Противник концентрирует усилия, технику и свой личный состав, на этом участке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявлял, что россияне продвинулись ближе к городу Покровск, но украинские военные сдерживают противника.

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