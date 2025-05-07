Оккупанты еще ближе подошли к Покровску, но ВСУ сдерживают наступление: что происходит в городе

Российские войска продвинулись ближе к Покровску в Донецкой области. В то же время украинские военные успешно сдерживают наступление врага.

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Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона. По его словам, именно в Покровске сейчас наблюдается одна из самых сложных ситуаций на фронте.

Филашкин отметил, что армия РФ ежедневно атакует Покровск управляемыми авиабомбами, ствольной артиллерией и FPV-дронами. Несмотря на это, украинские силы обороны эффективно сдерживают продвижение россиян.

"Враг приблизился к городу еще, но наши Силы обороны делают все возможное, чтобы их [оккупантов] сдержать, это им удается. В городе Покровск ситуация самая сложная, ежедневно враг обстреливает управляемыми авиабомбами, ствольной артиллерией и FPV-дронами", — сказал глава ОВА.

Сейчас в Покровске, несмотря на обстрелы и приближение оккупантов, остается около 2 тысяч гражданских жителей. В городе еще работают несколько коммунальных служб и магазинов.

В то же время российские войска обстреливают все автомобили, которые пытаются доставить гуманитарную и медицинскую помощь в Покровск. По словам Филашкина, выгрузить необходимые грузы удается только в согласованное с военными время.

Что происходит на фронте 6 мая

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 7 мая, на Покровском направлении оккупанты совершили 24 попытки потеснить воинов Сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Котлино, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надиевка, Богдановка, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Багатир, Алексеевка, Новая Полтавка, Котляровка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 19 атак. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются до сих пор.

Кроме этого, 6 мая на Новопавловском направлении воины Сил обороны Украины отбили 12 вражеских атак вблизи Константинополя, Новоселки, Вольного Поля и в сторону Новополя, Багатиря, Одрадного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Новодаровка, Темировка и Новополь.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали девять раз вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка и Колодязи, а также в сторону Редкодуба, Нового Мира, Ольговки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг атаковал восемь раз возле Щербиновки и Торецка и в сторону Дилиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Харьковском направлении враг шесть раз начинал штурмы позиций наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Каменка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Курском направлении Силы обороны отбили восемь атак россиян, еще одно столкновение до сих пор продолжается. За сутки, 6 мая, армия РФ нанесла два авиационных удара, в целом сбросила по позициям украинских войск и населенным пунктам шесть КАБов и осуществила 176 артиллерийских обстрелов, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области. Кое-где украинские воины перехватили тактическую инициативу.

По словам представителя ОСУВ "Хортица" майор Виктора Трегубова, в течение недели войска РФ активно продвигаются между Покровском и Торецком, в частности возле Сухой Балки и Тарасовки. Хотя темпы движения оккупантов не такие высокие, как еще прошлой осенью, но это происходит ежедневно, и новая цель врага — прорваться к ключевой трассе Покровск — Константиновка.

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