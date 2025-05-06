Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении и кое-где перехватили инициативу, – Сырский

Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области. Местами украинские воины перехватили тактическую инициативу.

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Об этом во вторник, 6 мая, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что Покровское направление является одним из самых сложных участков фронта.

"Однако, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и местами перехватить тактическую инициативу", – написал Сырский в официальном Telegram-канале.

Главком добавил, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" – одно из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает врага.

"Усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском", – заявил Сырский.

В ходе рабочей поездки в войска он наградил воинов 425-го полка почетными знаками отличия главнокомандующего ВСУ.

"Солдаты, сержанты, офицеры, вы с честью выполняете поставленные задачи. Украина верит в вас, и на вас всегда можно положиться. Еще раз выражаю вам искреннюю благодарность", – говорится в публикации Сырского.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта ВСУ пошли на штурм поселка Шевченко в пяти километрах от Покровска, который длился шесть дней. Целью атаки было сделать невозможным наступление врага на город. По словам воинов 425-го полка, тогда было обезврежено около 1100 оккупантов.

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