Армия РФ изменила маршрут наступления на Донбассе, есть угроза для ключевой трассы, – Трегубов

Уже в течение недели войска РФ активно продвигаются между Покровском и Торецком, в том числе возле Сухой Балки и Тарасовки. Хоть темпы движения оккупантов не так высоки, как еще прошлой осенью, но оно происходит ежедневно и новая цель врага – прорваться к ключевой трассе Покровск – Константиновка.

Видео дня

Об этом рассказал "Радио Свобода" спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов. Он также предположил, какой пропагандистской цели агрессор может стремиться достичь к 9 мая.

"Относительно трассы Покровск – Константиновка и постоянных попыток россиян ее пересечь – это сейчас для них одна из возможностей организовать хоть какой-то оперативный прорыв именно в том месте, где украинские войска не опираются в своей обороне на большие агломерации или города", – отметил военный.

Перерезание этой трассы могло бы дать оккупантам возможность охватить город Мирноград с востока, но спикер ОСУВ "Хортица" считает это маловероятным. Также враг может сделать ставку идти дальше на охват Константиновки.

"И то и другое было бы крайне неприятно для нас. Поэтому они активно пытаются бить именно в эту точку. С другой стороны, мы активно пытаемся защищать именно это место, поэтому меры противодействия здесь тоже предпринимаются", – отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что место продвижения армии РФ между Покровском и Торецком отдалено от всех населенных пунктов, на которые опирается логистика ВСУ. Это и создает проблемы на направлении.

"Россияне не смогли пройти через Торецк, который являлся частью их плана по охвату Константиновки, поэтому просто пошли другим путем, а именно – в стык Покровского и Торецкого направлений", – добавил майор.

На вопрос, какой цели Россия может стремиться достичь до 9 мая и может ли это быть Новопавловское направление, где проходит граница Донецкой и Днепропетровской областей, он указал, что давление врага на этом участке сейчас действительно активно. Однако военный говорит, что сама логика этого подхода не очень понятна.

"…Это звучит не очень хорошо даже с точки зрения символики. Он (Путин – ред.) тогда жалким будет выглядеть. Представим, российские войска "героически" прошли за несколько лет несколько километров, захватили несколько сел и вышли в одном месте на границу Днепропетровской области. Это, конечно, "достижение" крупного ядерного государства, которому помогают еще два ядерных государства. Прямо подвиг "дедов" повторили", – прокомментировал Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Трегубов объяснил, что оккупантам не удаются попытки окружить и захватить Константиновку: они сталкиваются с рядом тактических проблем, которые не способны преодолеть. Также в ОСУВ "Хортица" подчеркнули, что Покровское направление остается самым горячим, там ВС РФ накапливают силы для новых атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!