Есть ли сейчас угроза оккупации Константиновки: в ВСУ прояснили ситуацию

Уже около двух лет российские оккупанты пытаются подобраться к Константиновке на Донетчине, чтобы попытаться окружить и захватить город. Пока им не удается это сделать, враг сталкивается с рядом тактических проблем, которые не способен преодолеть.

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О ситуации на восточной части фронта сообщил спикер объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Он выступил в эфире телемарафона в четверг, 1 мая.

Сейчас о попытках ВС РФ оккупировать Константиновку речь не идет. Ближайшая точка линии фронта от города – примерно в восьми километрах.

По словам Трегубова, Россия, конечно, хотела бы захватить этот населенный пункт. Но для этого нужно преодолеть либо Торецк, либо Часов Яр, либо перерезать трассу на Покровском направлении. Все эти попытки завершаются неудачей.

"Бои на этих трех направлениях идут очень давно, и россияне не имеют большого успеха. Основные бои идут возле Покровска, и здесь они потерпели большую неудачу, и это рассредоточило, растратило их силы. Поэтому в отношении Константиновки – они сами себя лишили какой-либо возможности", – сказал военный.

Также Трегубов считает, что достижение административных границ Днепропетровской области не дает государству-агрессору РФ никаких военных преимуществ. Для противника это "черточка на карте", не влияющая на оперативную обстановку, тогда как захват населенных пунктов действительно имеет значение.

Как ранее писал OBOZ.UA, на фоне заявлений о "трехдневном перемирии" 8–10 мая войска Российской Федерации значительно увеличили интенсивность боевых действий. Они акцентировали внимание на Покровском направлении и достижении цели выйти на административную границу между Донетчиной и Днепропетровщиной.

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