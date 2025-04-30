'Россия говорит о перемирии, но бросает своих насмерть': Сырский рассказал о ситуации на фронте

Россия постоянно говорит о своей якобы готовности к перемирию, а российский диктатор Владимир Путин инициировал "одностороннее трехдневное прекращение огня" под 9 мая. На этом фоне захватчики значительно увеличили интенсивность боевых действий, концентрируясь прежде всего на Покровском направлении и достижении цели выйти на административную границу между Донетчиной и Днепропетровщиной.

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Каждый день российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит оккупантов насмерть и придумывает победы. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают врага, он упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области", – подчеркнул главком.

Сырский констатировал: для достижения указанной цели российское командование ежедневно бросает в бой новые подразделения, "гонит насмерть своих военных" и "отчитывается о призрачных успехах и победах".

Главнокомандующий также сообщил, что сосредоточился на работе с бригадами, которые держат оборону на Покровском направлении – в частности, на решении проблемных вопросов и оказании помощи командирам частей в организации боевых действий.

"Во время работы детально заслушал командиров, принял решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами. Особый акцент сделан на беспилотные ударные системы", – рассказал Сырский.

Он добавил, что в настоящее время усилия оккупантов желаемых для них результатов не дают.

"Несмотря на постоянное давление и попытки прорыва, враг постоянно несет потери и отходит назад. Огневое поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника. Спасибо нашим воинам за эффективность и профессионализм", – резюмировал Сырский.

Напомним, на днях главком ВСУ заявил о комплексных изменениях в подготовке военных. По словам Сырского, было принято решение увеличить объем и содержание учебной программы базовой общей военной подготовки (БЗИН) и в то же время существенно повысить ее качество. Несмотря на сложную оперативную обстановку, эти изменения как никогда назрели, ведь от качества подготовки направления зависит успешность выполнения боевых задач и, главное, сохранение жизни и здоровья украинских воинов.

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