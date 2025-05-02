Враг накапливает силы для новых атак: в ВСУ назвали самое горячее направление на фронте

Войска страны-агрессора России совершают больше всего штурмов на Покровском направлении. Кроме того, там противник накапливает силы для дальнейших попыток продвижения.

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В течение 1 мая на указанном участке фронта захватчики атаковали укрепление Сил обороны Украины в районах Елизаветовки, Проминя, Новоукраинки, Котлиного, Удачного, Новоторецкого, Новоалександровки, Троицкого, Котляровки, Лысовки, Даченского, Успеновки, Андреевки. Эти штурмы удалось отбить. Об этом сообщило ОСГВ "Хортица" на своем Telegram-канале.

Генеральный штаб ВСУ также заявлял о самых интенсивных боях на Покровском направлении, где наши защитники остановили 64 атаки в течение 1 мая. Всего за прошедшие сутки на всей линии столкновения произошло 199 боев.

Что касается обстановки на других отрезках фронта в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", то:

– За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции наших войск в Волчанске. Удачи не имел.

– На Купянском направлении армия агрессора безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызового.

– На Лиманском направлении ВС РФ атаковали возле населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодцы, Мирное, Терны и Торское. Украинские защитники все вражеские атаки отразили. На направлении Ямполевки уничтожены четыре мотоцикла с личным составом.

– На Северском направлении атаки врага отражены возле населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменское.

– На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия недалеко от Маркового, Белой Горы, Дилиевки и Романовки. Продолжались тяжелые бои в городской застройке Часова Яра и Торецка. В направлении Старой Николаевки противник применил шесть мотоциклов, поврежденных и уничтоженных в результате огневого поражения.

– На Новопавловском направлении захватчики пытались прорвать оборону у Константинополя, Богатыря, Веселого. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать давление, уничтожая превосходящие силы врага.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно анализу Института по изучению войны, видеозаписи с геолокацией от 30 апреля свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись вдоль улицы Восточной в восточной части Удачного, юго-западнее Покровска.

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