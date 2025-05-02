Враг не прекращает попыток выбить ВСУ из Курщины: за сутки на фронте произошло 199 боевых столкновений – Генштаб

Российские захватчики не прекращают попыток выбить Вооруженные силы Украины из Курской области. В то же время наши бойцы наносят врагу значительные потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 2 мая по поводу российского вторжения. За прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

Оккупационные войска нанесли три ракетных и 96 авиационных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам. Противник использовал пять ракет и 172 управляемых авиационных бомб. Также произведено 5898 обстрелов, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня. Для атак было применено 2991 дрон-камикадзе.

В ответ ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов скопления вражеской живой силы, вооружения и техники, один пункт управления БПЛА и два средства противовоздушной обороны врага.

На Харьковском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя, а также в направлениях Нововасиловки и Липцев.

На Купянском направлении зафиксированы пять попыток штурма. Силы обороны давали отпор агрессору в районах Новоосинового, Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении россияне предприняли 27 попыток наступления, пытаясь прорвать оборону в районах Надии, Ямполевки, Колодязив, а также в направлениях Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Северском направлении враг атаковал позиции Сил обороны в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего за прошедшие сутки здесь зафиксировано четыре боевых столкновения.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили шесть атак противника в районах Часового Яра, Новомаркового и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении зафиксировано четыре штурмовых действия врага вблизи населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в направлении Дилиевки.

Самые интенсивные бои продолжались на Покровском направлении, там украинские воины остановили 64 атаки агрессора в районах Зверевого, Елизаветовки, Променя, Водяного Второго, Александрополя, Малиновки, Лисовки, Даченского, Котлиного, Удачного, Новосергеевки, Надеевки, Новое Андреевки, а также в направлениях Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Богатыря и Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 15 штурмов противника в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Привольное, Свободное Поле, а также в направлениях Богатыря и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении в течение минувших суток боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении враг совершил четыре безуспешных атаки вблизи Лобкового, Каменского и Степного.

На Приднепровском направлении зафиксирована одна попытка штурма украинских позиций, завершившаяся неудачей для противника.

На Курском направлении произошло 33 боевых столкновения. Оккупанты совершили 210 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня, а также нанесли 15 авиаударов с применением 21 управляемой авиабомбы.

На Волынском и Полесском направлениях активное формирование наступательных вражеских группировок не зафиксировано.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 2 мая, за минувшие сутки украинские военные отминусовали 338 единиц российской военной техники и вооружения, а также около 1110 военнослужащих РФ. Общие потери живой силы противника составили 954 300 человек (убитыми и ранеными).

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