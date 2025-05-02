Силы обороны обезвредили еще 1110 оккупантов и 50 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 338 единиц вооружения и техники российской армии. В боях отминусовали около 1110 военных преступников из РФ.

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Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 954 300 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленную информацию 2 мая обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины обезвредили 50 артиллерийских систем (всего 27186), девять танков (10741), пять боевых бронированных машин (22 369), четыре средства ПВО (1152) российской армии.

Защитники сбили 138 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 34 539) и превратили в металлолом 132 единицы автомобильной техники и автоцистерн (46 882).

Всего за время полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 3869 единиц спецтехники, 3196 крылатых ракет, 1375 РСЗО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО "Бук-М3" стоимостью свыше $40 млн. После поражения вражескую технику накрыл фейерверк от детонации БК.

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