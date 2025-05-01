Фейерверк от детонации: ВСУ показали уничтожение вражеского 'Бука' стоимостью более 40 млн долларов. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают методически уничтожать ценную технику противника. В этот раз наши защитники ликвидировали вражеский "Бук" стоимостью более 40 млн долларов.

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Эффектное видео операции опубликовали в Сухопутных войсках ВС Украины. Фейерверк от детонации вражеской техники был впечатляющим.

"Эпическое уничтожение российской установки ПВО "Бук-М3" с последующим фейерверком от детонации БК. Работали разведчики бригады "Черный лес" и дружественные подразделения", – говорится в подписи к видео.

Что известно об этой системе ППОЗрк

"Бук-М3" - одно из ключевых средств противника. Примерная стоимость комплекса $45 млн.

9K317M "Бук-M3" (по кодификации НАТО SA-27/Gollum) – российский ЗРК военной ПВО средней дальности.

Созданный для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями, обстрела наземных радиоконтрастных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневой, так и радиоэлектронной.

"Бук-М3" способен поражать летящие воздушные цели со скоростью до 3 км/с на расстоянии от 2,5 до 70 км и высотах от 5 метров до 35 км.

Первые дивизионы ЗРК "Бук-М3" поступили в сухопутные войска ВС РФ в 2016 году.

Напомним, что в апреле 2025 года российские оккупационные войска для улучшения своих позиций шли на хитрость под названием "пасхальное перемирие". Но, несмотря на то, что настоящего перемирия не было, на показатель потерь РОВ это все же повлияло. Также были установлены абсолютные рекорды по некоторым категориям.

Напомним, в апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 000 враждебных целей. Этот показатель на 8% больше, чем в марте, то есть эффективность поражения выросла еще на 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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