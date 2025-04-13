'Тризуб' работает: украинское лазерное оружие впервые показали на видео

В Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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Видео испытаний обнародовал командующий СБС Вадим Сухаревский. Кадры были представлены на конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК".

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты. И мы сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать, усиливать и делать. Он действительно работает, он действительно есть", – заявил полковник ВСУ.

В ходе испытаний была показана работа по наземной мишени, а также использование лазера для ослепления камеры оптоволоконного FPV-дрона.

Комментируя кадры, специалисты предполагают, что лазерный комплекс оснащен оптико-электронной станцией, однако наведение на цель осуществляется вручную с помощью джойстика, а не в автоматическом режиме. Очевидно, "Тризуб" все еще находится в стадии функционального прототипа, поэтому, вероятно, эта функция будет добавлена позже.

Впервые об использовании лазерного комплекса "Тризуб" стало известно в декабре 2024 года. Заявлено, что он может уничтожать ударные дроны, авиационные бомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3000 метров, а вертолеты, самолеты и разведывательные БПЛА – на расстоянии до 5000 метров.

Кроме того, лазер можно использовать для ослепления беспилотников, крылатых ракет, вертолетов и самолетов на дистанции до 10 000 метров.

В феврале 2025 года сообщалось, что отечественный лазерный комплекс был разработан специалистами за несколько месяцев, и проходит соответствующие испытания для подтверждения своих характеристик.

"Я сопровождаю этот проект для того, чтобы с помощью технологических решений мы могли эффективно сбивать "Шахеды", разведывательные дроны врага и обеспечивать оборону стратегических объектов и мест жительства нашего населения", – отметил Сухаревский.

Командующий СБС выразил надежду, что в будущем мобильные группы противовоздушной обороны смогут получить вместо пулеметов полноценные лазерные системы, что значительно повысит их эффективность в борьбе с российскими дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разработчики создали универсальный водный дрон, оснащенный торпедами, миниганом, пулеметом и ПЗРК. Речь идет о работе под названием "Катран", который является высокотехнологичной разработкой украинского хаба Military Armored Company.

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