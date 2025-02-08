Прожигает металл: Сухаревский рассказал об испытаниях нового лазерного оружия 'Тризуб'. Видео

Украина вошла в пятерку стран, где разработано, опробовано и готово к боевой работе лазерное оружие. Разработку украинских изобретателей курируют в Силах беспилотных систем, потому что в первую очередь новое оружие хотят использовать для борьбы с российскими дронами типа "Шахед".

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Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. Он уточнил, что речь идет о комплексе под названием "Тризуб", который украинские оружейники создали всего за несколько месяцев.

Сейчас эта разработка успешно проходит испытание. Причем, по словам г-на Сухаревского, на испытаниях новое оружие уже доказало, что "может прожигать металл" и "сбивать самолеты".

"Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений мы могли сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, других мест нашего населения", - сказал он.

Лазер в качестве оружия начали использовать с 80-х годов прошлого столетия. Однако с тех пор до последнего времени лазером оперировали как оружием, которое может ослепить противника и его технику в прямом и переносном смысле. Если утверждения г-на Сухаревского о "прожигании металла" соответствуют действительности, речь идет о качественно новом виде оружия.

Командующий Сил беспилотных систем добавил, что вскоре рядом с мобильными огневыми группами, "которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами сбивают "Шахеды", будет такая же машина, только уже с лазером".

"Можем констатировать, что сегодня Украина, если я не ошибаюсь, пятая страна, которая может сказать, что у нее есть лазер. Сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", – заверил Сухаревский.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий СБС ВСУ впервые заявил о наличии у Украины лазерного оружия еще в конце 2024 года. Он рассказывал именно о "Тризубе", и уже тогда описывал систему, как способную сбивать любые враждебные воздушные цели, в том числе самолеты.

Сегодня Сухаревский добавляет, что благодаря таким разработкам Украина может стать высокотехнологичной страной.

Что такое Украина на мировой арене? Подавляющее большинство людей в других странах скажет, что это аграрии... Но теперь у нас есть огромный шанс стать технологической страной, выйти из кармы селюков на уровень адекватного, умного гомосапиенса на мировой арене. Наши люди непревзойденны в этом плане", – считает он.

Напомним, что в апреле 22 года Израиль первым в мире провел успешные испытания лазерного противоракетного оружия. Система получила название "Световой щит". Она способна перехватывать обломки, ракеты разного типа, включая противотанковые снаряды, и беспилотники с помощью лазерных лучей.

Практически сразу после заявления израильтян в РФ заявили, что используют в Украине лазерное оружие. Речь идет о комплексе "Задира", который якобы способен поражать цель на расстоянии до 5 километров. Однако эти утверждения не были подтверждены украинскими военными.

А в 2024 году в Британии заявили об успешном проведении испытаний лазерного оружия DragonFire для противовоздушной обороны. Как утверждалось, "Огненный дракон" поражает цели со скоростью света и благодаря своей точности может попасть в монету на расстоянии в километр.

Позже британская армия провела первое испытание своего лазерного оружия против беспилотников компании Raytheon.

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