'Оно действительно работает, это прорыв': Сухаревский заявил о наличии у Украины лазерного оружия и использовании дрона-'матки'

У Украины есть лазерное оружие "Тризуб", которые способно сбивать вражеские воздушные цели, в том числе самолеты. Кроме того, тестируется применение беспилотника-"матки" – он может нести под собой два легких FPV-дрона.

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Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВС Украины Вадим Сухаревский. 16 декабря он выступил на конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью" (организатор – аналитический центр We Build Ukraine).

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", – сказал полковник.

Проект будет масштабироваться и усиливаться. Сухаревский подчеркнул: "Он действительно работает, он действительно есть".

Кроме того, разработаны и уже применяются так называемые дроны-"матки", носители FPV. Они летают на расстояние более 70 километров.

"Они несут два FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. По-моему, это действительно прорыв", – указал командующий СБС.

Эту разработку он назвал одной из самых перспективных. В целом, по словам Сухаревского, СБС "неполных шесть месяцев", и на этом этапе уже есть боевые и научные подразделения, "закрывающие компонент воздуха, землю и воду". Боевые подразделения работают на всей линии фронта.

Напомним:

– В апреле 2022 года Израиль первым в мире провел успешные испытания лазерного противоракетного оружия. Система получила название "Световой щит".

– Весной того же года в России заявляли, что они используют против Украины лазерное оружие –комплекс "Задира", способный поражать цель на расстоянии до 5 километров.

– В начале 2024-го Британия заявила об успешном испытании лазерного ПВО оружия DragonFire. Оно поражает цели со скоростью света и имеет чрезвычайную точность.

– Спустя несколько месяцев британская армия провела первое испытание лазерного оружия против беспилотников компании Raytheon.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает наращивать производство собственных вооружений. В этом году уже произведено более 2,5 млн минометных выстрелов и артиллерийских снарядов разных калибров. Стремительно развивается и производство украинских БПЛА, в том числе дальнобойных: в 2025 году их будет выпущено по меньшей мере 30 тысяч, рассказал ранее президент Владимир Зеленский

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