'Поставил задачу': Зеленский озвучил планы Украины по производству дальнобойных дронов и ракет

Украина продолжает наращивать производство собственных вооружений. В этом году украинские производители уже произвели более 2,5 млн. минометных выстрелов и артиллерийских снарядов разных калибров. Также стремительно развивается производство украинских БпЛА, в том числе дальнобойных: в 2025 году их будет выпущено по меньшей мере 30 тысяч.

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Также с конвейеров сойдут тысячи украинских ракет и ракет-дронов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе презентации в Верховной Раде Плана внутренней стойкости Украины.

Глава государства сообщил о достижениях украинского ВПК в обеспечении Сил обороны боеприпасами собственного производства.

"Украина делает максимум, чтобы нарастить собственное производство орудий и артиллерийских снарядов, и производство в сотрудничестве с нашими партнерами. В этом году мы уже произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов для нашей артиллерии, от 60 мм до 155 артиллерийского калибра. Наращиваем это производство", – отметил Зеленский.

В то же время, особое внимание Украина сейчас уделяет насыщению фронта беспилотниками разных типов. В частности, производители концентрируются на производстве беспилотников, способных поражать цели в РФ, что до недавних пор было едва ли не единственным способом подрывать военный потенциал врага на его же территории.

"Так же наращиваем все, что касается наших дронов. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Я хочу поблагодарить все наши компании, государственные и частные, за это. Поставлена задача сделать по меньшей мере 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов", – подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что среди приоритетов – средства противодействия вражеским вооружениям.

"Так же, как и в этом году, в следующем мы выполним полностью цели по производству и поставке всех других типов дронов. Наши воины уже обеспечивают сбитие российских разведывательных дронов с помощью наших дронов FPV и т.д. Продолжаем искать решения для сбития "Шахедов" с помощью FPV", – констатировал глава государства.

Отдельно он упомянул о ракетной программе Украины, которая тоже не стоит на месте. В частности, существенный шаг вперед сделан в производстве украинских ракет "Нептун", на счету которых, среди прочего, флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва". Более того, эта украинская ракета получила новую модификацию.

"Что касается нашей ракетной программы. Многие уже запомнили – прежде всего, россияне – наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще "длинные" "Нептуны". И уже само название свидетельствует о задачах. И уже есть первые поражения. Горжусь нашими украинскими разработчиками и производителями ракет. Благодарим вас", – обратился Зеленский к людям, на плечах которых лежит украинская "оборонка".

Он назвал украинское оружие "одной из основ украинской Независимости". И эта основа ежедневно и ежечасно увеличивается на многочисленных засекреченных производствах по всей стране.

Напомним, 19 ноября президент представил в Раде План стойкости из 10 пунктов. Среди них – вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т.д.

По словам Зеленского, План стойкости представляет из себя доктрину, которая должна провести украинское государство от войны к миру.

Полностью, пообещал глава государства, план со всеми приложениями будет представлен обществу в декабре этого года.