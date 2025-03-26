Уничтожает цели в море, на земле и в воздухе: в Украине был создан секретный дрон "Катран". Видео
Украинские разработчики создали универсальный водный дрон, оснащенный торпедами, миниганом, пулеметом и ПЗРК. Речь идет о работе под названием "Катран", новой высокотехнологичной разработке украинского хаба Military Armored Company.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он также отметил, что этот дрон уже принимал боевое участие в войне с российскими оккупантами.
Секретный беспилотный комплекс преодолевает расстояния более 1000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции.
"Дрон многофункциональный, эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели. Информация о миссии с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море", – отметил глава Минцифры.
Михаил Федоров добавил, что "Катрану" не требуется отдельный РЭБ, поскольку он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек.
"Это супертехнология, задающая новый стандарт ведения войны", – считает чиновник.
О "секретном дроне" более подробно рассказали в Military Armored Company HUB. Вышеупомянутый робот является продукцией фирмы Katran, ведущей украинской компании в области разработки и производства боевых дронов.
У компании есть линейка одноименных роботов. Судя по всему, Федоров имел в виду беспилотник Katran Venom. В релизе фирмы он назван "инновационной автономной платформой для выполнения сложных штурмовых операций на воде и в прибрежных зонах".
Робот Katran Venom развивает скорость до 130 км/ч и действует в диапазоне на 500 км больше, чем отмечает Федоров – до 1500 км.
Беспилотник имеет систему лазерного обнаружения целей и автоматическое распознавание угроз для защиты от вражеских систем таргетинга. На борту есть встроенные системы РЭБ и РЭР, что дает возможность "эффективного подавления и перехвата сигналов противника".
Робот умеет ставить дымовые и тепловые ловушки для ухода от ракет и артиллерийских снарядов, имеет автоматический захват целей с их нумерацией и сопровождением, и еще много интересного.
"На воде беспилотник эффективен против малых судов, десантных лодок, водных беспилотников и портовой инфраструктуры. В качестве разведчика он может быстро и безопасно производить разведку на больших расстояниях. Также может оказывать поддержку воздушным и водным операциям, поскольку обеспечивает прикрытие самолетов, вертолетов, дронов и людей-штурмовиков", – отмечает производитель.
Этот робот имеет торпеды под крыльями (для уничтожения морских целей), тяжелый пулемет-миниган спереди (для поражения объектов на переднем курсе), еще один пулемет "Браунинг" (сверху, с углом стрельбы 180 градусов, предназначенный для поражения любых воздушных целей), и два ПЗРК Piorun (для защиты от воздушных целей).
Как сообщал OBOZ.UA, еще в январе этого года Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотные катера, служащие "авианосцами" для доставки дронов. Как рассказывал военный ВСУ, с помощью такого дрона Силы обороны уничтожили два российских "Панциря" и "Осу" в глубоком тылу оккупантов, под Скадовском.
Вероятно, речь идет о втором в линейке дронов Katran – системе по доставке водой воздушных дронов (и это далеко не все, что умеет этот робот).
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