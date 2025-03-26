Уничтожает цели в море, на земле и в воздухе: в Украине был создан секретный дрон 'Катран'. Видео

Украинские разработчики создали универсальный водный дрон, оснащенный торпедами, миниганом, пулеметом и ПЗРК. Речь идет о работе под названием "Катран", новой высокотехнологичной разработке украинского хаба Military Armored Company.

Видео дня

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он также отметил, что этот дрон уже принимал боевое участие в войне с российскими оккупантами.

Секретный беспилотный комплекс преодолевает расстояния более 1000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции.

"Дрон многофункциональный, эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели. Информация о миссии с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море", – отметил глава Минцифры.

Михаил Федоров добавил, что "Катрану" не требуется отдельный РЭБ, поскольку он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек.

"Это супертехнология, задающая новый стандарт ведения войны", – считает чиновник.

О "секретном дроне" более подробно рассказали в Military Armored Company HUB. Вышеупомянутый робот является продукцией фирмы Katran, ведущей украинской компании в области разработки и производства боевых дронов.

У компании есть линейка одноименных роботов. Судя по всему, Федоров имел в виду беспилотник Katran Venom. В релизе фирмы он назван "инновационной автономной платформой для выполнения сложных штурмовых операций на воде и в прибрежных зонах".

Робот Katran Venom развивает скорость до 130 км/ч и действует в диапазоне на 500 км больше, чем отмечает Федоров – до 1500 км.

Беспилотник имеет систему лазерного обнаружения целей и автоматическое распознавание угроз для защиты от вражеских систем таргетинга. На борту есть встроенные системы РЭБ и РЭР, что дает возможность "эффективного подавления и перехвата сигналов противника".

Робот умеет ставить дымовые и тепловые ловушки для ухода от ракет и артиллерийских снарядов, имеет автоматический захват целей с их нумерацией и сопровождением, и еще много интересного.

"На воде беспилотник эффективен против малых судов, десантных лодок, водных беспилотников и портовой инфраструктуры. В качестве разведчика он может быстро и безопасно производить разведку на больших расстояниях. Также может оказывать поддержку воздушным и водным операциям, поскольку обеспечивает прикрытие самолетов, вертолетов, дронов и людей-штурмовиков", – отмечает производитель.

Этот робот имеет торпеды под крыльями (для уничтожения морских целей), тяжелый пулемет-миниган спереди (для поражения объектов на переднем курсе), еще один пулемет "Браунинг" (сверху, с углом стрельбы 180 градусов, предназначенный для поражения любых воздушных целей), и два ПЗРК Piorun (для защиты от воздушных целей).

Как сообщал OBOZ.UA, еще в январе этого года Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотные катера, служащие "авианосцами" для доставки дронов. Как рассказывал военный ВСУ, с помощью такого дрона Силы обороны уничтожили два российских "Панциря" и "Осу" в глубоком тылу оккупантов, под Скадовском.

Вероятно, речь идет о втором в линейке дронов Katran – системе по доставке водой воздушных дронов (и это далеко не все, что умеет этот робот).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!