Историческое событие: ВСУ начали использовать беспилотные катера как 'авианосцы' для доставки дронов. Видео

Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотные катера. Они служат "авианосцами" для доставки дронов. И это событие является историческим.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал военный ВСУ Петр Шуклинов. Он отметил, что именно с помощью этих катеров Силы обороны Украины 5 января 2025 уничтожили два российских "Панциря" и "Осу" в глубоком тылу оккупантов под Скадовском. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

По словам военного, судя по открытым данным, техника оккупантов была уничтожена дронами, запущенными из безэкипажных морских катеров.

"То есть к функции катеров-камикадзе и катеров-ПВО добавилась новая модель катера-авианосца. Поздравляю всех причастных к разработке, реализации и самой спецоперации под Скадовском. Низкий поклон. Искреннее восхищение. Безграничное уважение", – написал в своем сообщении Шуклинов.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, это значительно изменяет перспективы применения дронов против россиян на оккупированных территориях. И вообще логику ведения войны на море и на суше.

Накануне, 5 января, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины начали применять на фронте беспилотники с оптоволоконным каналом управления.

Напомним, россияне начали применять дроны на оптоволокне на Покровском и Купянском направлениях. Ранее российские военные практиковали такой вид управления дронами на Курщине.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с украинским производителем приступило к тестированию нового пункта управления подразделениями, оснащенными БПЛА. Такой пункт управления – новый проект департамента оборонных инноваций министерства.

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