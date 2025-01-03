Оккупанты начали применять дроны на оптоволокне на Купянском и Покровском направлениях: военный рассказал о ситуации

Россияне стали применять дроны на оптоволокне против Украины. Их начали использовать на Покровском и Купянском направлениях. Ранее российские военные практиковали такой вид дронов на Курщине.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил командир Дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин. Он подчеркнул, что россияне стремятся скрыть свою технику и личный состав в таких крупных городах, как Покровск и Мирноград. По мнению командира, там окупантам легче будет развернуть пункты управления, чтобы их было сложнее выявить.

"Это ключевые направления. Это показатель тех ресурсов, которые они бросают. Потому что Покровск потом может стать таким плацдармом для продвижения в направлении Константиновки. Они продвигаются в этом направлении со стороны Торецка, со стороны Временного Яра", – отметил Виталий Литвин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне пытаются окружить Покровск. Они активно используют беспилотники и другие способы поражения.

Также сообщалось, что российские войска хотят пересечь реку Волча, чтобы продвинуться в Купянском направлении. Таким образом, они пытаются пробраться в тыловые позиции защитников Украины.

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