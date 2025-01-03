УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Оккупанты начали применять дроны на оптоволокне на Купянском и Покровском направлениях: военный рассказал о ситуации

OBOZ.UA
War
1 минута
3,6 т.
Оккупанты начали применять дроны на оптоволокне на Купянском и Покровском направлениях: военный рассказал о ситуации

Россияне стали применять дроны на оптоволокне против Украины. Их начали использовать на Покровском и Купянском направлениях. Ранее российские военные практиковали такой вид дронов на Курщине.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил командир Дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин. Он подчеркнул, что россияне стремятся скрыть свою технику и личный состав в таких крупных городах, как Покровск и Мирноград. По мнению командира, там окупантам легче будет развернуть пункты управления, чтобы их было сложнее выявить.

Оккупанты начали применять дроны на оптоволокне на Купянском и Покровском направлениях: военный рассказал о ситуации

"Это ключевые направления. Это показатель тех ресурсов, которые они бросают. Потому что Покровск потом может стать таким плацдармом для продвижения в направлении Константиновки. Они продвигаются в этом направлении со стороны Торецка, со стороны Временного Яра", – отметил Виталий Литвин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне пытаются окружить Покровск. Они активно используют беспилотники и другие способы поражения.

Также сообщалось, что российские войска хотят пересечь реку Волча, чтобы продвинуться в Купянском направлении. Таким образом, они пытаются пробраться в тыловые позиции защитников Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!