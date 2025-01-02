Оккупанты пытаются обойти и окружить Покровск: Трегубов рассказал о ситуации. Карта

Оккупационные войска России сейчас не идут в лобовой штурм на Покровск в Донецкой области, к которому от некоторых их крайних позиций остается около трех километров. Вместо этого они пытаются обойти и окружить город с флангов.

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Захватчики применяют все средства поражения, в том числе очень активно – беспилотники. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

По его словам, пока в Покровске нет городских боев, до черты города российские войска не дошли, но пытаются охватить его через соседние населенные пункты.

"Проникать группами, накапливаться и бить дальше так, чтобы обойти город. Плюс – активное действие БПЛА, активное действие всего, что у россиян сейчас есть, тоже сосредоточено в районе города Покровск", – говорит военный.

Он пояснил, что этот районный центр достаточно большой и укрепленный, поэтому враг не хочет идти в лобовой штурм, ведь завяз в городских боях на ряде других направлений, например, в Часовом Яре и Курахово на Донетчине.

Спикер ОСГВ "Хортица" говорит, что на бои в Покровске армия РФ сейчас не рассчитывает, а пытается обойти его и разорвать инфраструктурные цепочки к городу.

"За прошедшие сутки на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих, украинские защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора", – добавил Трегубов.

В четверг, 2 января, украинский военный, писатель и музыкант Павел Вышебаба сообщил, что одна из стел на въезде в Покровск уже разрушена.

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило на дорогу, я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", – написал защитник в Facebook, опубликовав фото разрушений.

Как сообщал OBOZ.UA, военные аналитики предполагают, что армия РФ может временно переключить свое внимание из окружения Покровска. В частности, попытаться осуществить наступления на запад в направлении админграницы Донетчины и Днепропетровщины, продолжая усилия по подрыву поддержки Западом Украины в войне.

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