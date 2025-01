Российские войска могут переключить усилия с наступления на Покровск на другую цель: в ISW раскрыли замысел агрессора. Карта

Российское военное командование в 2024 году в основном сосредотачивало усилия на захвате оставшейся части Донетчины и создании буферной зоны на севере Харьковщины, однако не смогло достичь этих целей. Так, в начале осени оккупанты переключили внимание на Покровск, но и там не добились значительного прогресса.

Вероятно, в скором времени враг вновь попытается сместить акценты с Покровского направления, ища новую цель для того, чтобы удовлетворить запрос Кремля. Такой сценарий предполагают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Интенсификация российских наступательных операций в начале 2024 года привела к захвату Авдеевки в середине февраля и последующим российским наступлениям к западу от города в направлениях Покровска и Селидово в течение весны, лета и осени 2024 года", – напомнили аналитики.

В мае ВС РФ начали в значительной степени безуспешную наступательную операцию на севере Харьковской области, направленную на создание неуказанной "буферной зоны" якобы для защиты российского города Белгород от украинских обстрелов. В июне и июле 2024-го они возобновили наступательные операции в районе Торецка и к западу и юго-западу от Донецка.

Западные и украинские источники в 2023 и 2024 годах оценивали, что Россия намеревалась захватить всю Донецкую и Луганскую области к концу 2024 года, но медленное продвижение оккупантов в начале и середине года, вероятно, побудило военное командование армии РФ пересмотреть тактику и определить захват Покровска как основное наступательное усилие на оставшуюся часть 2024 года.

"Таким образом, российские войска повернули обратно на Покровское направление в конце лета и начале осени 2024 года на фоне неожиданной операции ВСУ в Курской области РФ и успешно использовали захват Селидово и Угледара для дальнейшего продвижения вокруг Покровска, Курахово, а затем и Великой Новоселки", – считают в ISW.

Там отметиили, что армия РФ недавно захватила Курахово и ныне пытается охватить Великую Новоселку с севера и юга. В последние месяцы оккупанты в значительной степени полагались на механизированные атаки численностью взвода, роты и батальона для продвижения по открытым полям в направлениях Курахово, Угледара и Великой Новоселки, но постоянно несли значительные потери в бронетехнике.

Ныне россияне пытаются охватить Покровск с юга и северо-востока, но до сих пор не смогли добиться значительного прогресса в этих усилиях.

"Российские войска могут, по крайней мере временно, переключить свое внимание с окружения Покровска на осуществление оппортунистических наступлений на запад в направлении границы Донецкой и Днепропетровской областей в критический момент продолжающихся усилий России по подрыву западной поддержки Украины", – прогнозируют аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ISW показали, как изменилась карта войны в Украине за год. По оценкам военных экспертов, в 2024-м войска РФ захватили 4168 кв. км территории, что стоило им более 420 000 жертв среди личного состава.

