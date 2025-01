Россия захватила 4168 кв. км, потеряв сотни тысяч солдат: в ISW показали, как изменилась карта войны в Украине за год

В 2024 году российские войска захватили 4168 квадратных километров, в основном состоящих из полей и небольших населенных пунктов в Украине и Курской области РФ, что стоило им более 420 000 жертв. Командование оккупантов сосредотачивало усилия на захвате оставшейся части Донецкой области и создании буферной зоны на севере Харьковщины, но не смогло достичь этих целей.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 31 декабря. Аналитики на карте показали темпы продвижений путинской армии за год и оценили усилия агрессора.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 30 декабря заявил, что российские войска понесли 427 000 потерь живой силы в 2024 году. А в ISW отметили, что наблюдали геолокационные доказательства, чтобы оценить, что за это время ВС РФ продвинулись на 4168 кв. км на фронте.

По словам экспертов, это указывает на то, что российские войска понесли приблизительно 102 потери на квадратный километр захваченной украинской территории.

Ранее ISW сообщал, что оккупанты из РФ захватили 2356 кв. км в обмен на предполагаемые 125 800 потерь в период интенсификации своих наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года.

Согласно новым данным, путинская армия осуществила 56,5% своих территориальных завоеваний прошлого года в период с сентября по ноябрь 2024-го.

"Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 декабря заявил, якобы в 2024 году контракты на военную службу с министерством обороны РФ подписали 440 000 новобранцев. Это говорит о том, что Россия, вероятно, набирает ровно столько военнослужащих, чтобы восполнить недавние высокие показатели потерь один к одному", – считают аналитики.

При этом они подчеркнули, что в декабре 2024 года российские наступления замедлились. Были обнаружены геолокационные доказательства, позволяющие оценить, что российские силы оккупировали 593 кв. км или 18,1 кв. км в день в последний месяц 2024-го, в то время как количество ежедневных российских потерь в этот период осталось аналогичным предполагаемому ежедневному уровню потерь в ноябре 2024 года.

"Генеральный штаб Украины сообщил о ежедневном среднем показателе потерь российского личного состава в 1585 человек в декабре 2024-го. Это стало четвертым рекордным показателем ежедневного уровня потерь России после информации о том, что среднесуточные потери российского личного состава достигли нового исторического максимума в 1523 человека в день в ноябре 2024 года", – говорится в сводке.

Аналитики оценили, что оккупанты продвигались с заметно более высокой скоростью – 27,96 кв. км в день в ноябре 2024 года. А по словам Сырского, за последнюю неделю (с 23 декабря) российские войска несли потери в размере 1700 человек в день, что указывает на то, что они могли понести еще более высокие потери за последние несколько недель 2024 года, даже несмотря на замедление своего наступления.

"Российское военное командование, вероятно, терпело рекордные уровни потерь личного состава с сентября по ноябрь 2024 года, чтобы способствовать более крупным территориальным завоеваниям. Но остается неясным, будет ли оно готово терпеть такие потери, если темпы продвижения российских войск и дальше снижаются, поскольку они продолжают наступать на более хорошо защищенные населенные пункты, такие как Покровск", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко убежден, что 2025 год будет для Украины сложнее даже за 2022-й. Много вызовов ждут страну как на поле боя, так и на геополитической арене, а также внутренний, и именно внутренний фактор является самым слабым звеном.

