КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА МОБИЛИЗАЦИЮ?

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Почему у нас такие проблемы с мобилизацией?

Потому что ей не занимается никто!

Далее текст на языке оригинала.

Так, це дивний, але факт. Зараз, коли армія так кричуще потребує поповнення, коли Росія постійно нарощує живу силу своїх полчищ — фактично в нашій державі немає нікого, хто б реально займався політикою залучення людей у військо.

ТЦК — це не державний орган, котрий має повноваження проводити якусь політику в галузі мобілізації чи рекрутингу. Він, за задумом законотворців, лише ВИКОНАВЕЦЬ, який обробляє потік мобілізованих і рекрутів. А цей потік якраз має генерувати певна ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА у цій галузі, певний комплекс заходів.

ТЦК працює з результатом "мобілізаційної політики". Але сама ця політика у нас ніким не здійснюється.

Але чомусь так сталося, що всі очікують від ТЦК вирішення проблем з мобілізацією. Армію, котра взагалі-то має займатися питаннями фронту, зробили крайньою у процесі, котрий стосується тилу, організації життя усієї країни.

Уявіть собі: на командному пункті угруповання військ сидить командир, він цілодобово віддає бойові накази — приміром, перекинути артилерію, підрозділи БПЛА на стик двох бригад під Покровськом, куди зараз іде російський наступ. І паралельно він має придумати, яким чином ТЦК виконати плани по мобілізації, в умовах, коли для мобілізованих немає ні належних заохочень, ні справжніх покарань від ухилення.

Нонсенс? Абсурд?

Ні, це реальність. Прізвище цього командира — Драпатий. Він одночасно командує напрямом на фронті, керує цілим родом військ (сухопутка) і при цьому має займатися забезпеченням Сил оборони України новим особовим складом.

Чи це нормально? Що, більше в державі немає фахівців з державного управління, котрі могли б взяти на себе це питання? Невже, окрім бойових воєначальників Сирського і Драпатого, нікому немає часу зараз цим зайнятися? Треба обов’язково скинути це на тих, хто зараз воює 24 на 7?

Мобілізація — це величезний комплекс заходів, котрий треба провести, і на котрий у армії немає ані повноважень, ані можливостей. Бо вона, знаєте, зараз трохи зайнята.

Приміром, є критична потреба вивчати настрої у суспільстві, робити соціологію, в тому числі глибинну. Чи це завдання Генштабу?

Так само треба рахувати фінансові плани, тому що матеріальне заохочення — важливий фактор рекрутингу. Це можуть зробити Мінфін, Нацбанк, Мінекономіки. Але вони не у складі Генштабу.

Або треба дати різки правоохоронній системі, котра нині самоусунулася від покарання ухилянтів, СЗЧшників і дезертирів — то хіба Генштаб може це зробити?

Або треба застосовувати санкції проти цих категорій — на кшталт арешту майна, тощо — то хіба цим може займатися Генштаб, а не суди з прокуратурою та іншими правоохоронними органами? Суди, прокуратура, ДБР і БЕБ з НАБУ — не підрозділи Генштабу.

Або ще живий приклад — потрібно масово рекрутувати іноземців, є десятки тисяч охочих. Але потрапити в Україну вони не можуть, бо треба специфічне сприяння МЗС. А МЗС не підпорядковується Генштабу.

Треба, щоб хтось більш високий у державі взяв на себе відповідальність, скоординував роботу Кабміну, РНБО, Верховної Ради, десятків державних органів та інституцій. Генштабу тут, при всьому авторитеті, недостатньо.

І тоді, можливо, постануть цікаві, раніше небачені речі. Можливо, виявиться, що країна не так вже й стомилася від війни, що її верхівка і низи ще готові дати належний кадровий ресурс, перекрити не тільки поточні потреби, але й дати змогу тимчасово відпочити тим, хто без перестанку воює вже четвертий рік?