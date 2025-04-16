Ему навсегда будет 23: в больнице скончался парень, получивший ранение во время ракетной атаки на Кривой Рог

Утром 16 апреля стало известно о смерти 23-летнего парня, пострадавшего в результате российского баллистического удара по Кривому Рогу в начале месяца. Медики боролись за его жизнь почти две недели.

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В настоящее время количество убитых Россией во время атаки 4 апреля жителей города возросло до 20 человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Трагическая новость... В больнице скончался 23-летний парень, получивший ранение во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля. Самые искренние соболезнования родным. Всего из-за этого удара погибли 20 человек", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетел в плотную жилую застройку, неподалеку от эпицентра удара была детская площадка.

К концу суток было известно о 18 погибших, среди которых девять детей. Число пострадавших превысило 60 человек, среди них также было много несовершеннолетних.

Впоследствии количество погибших возросло, стало больше и пострадавших: ранения получили более 70 человек. В городе были повреждены 44 многоквартирных дома, 8 учебных заведений и культуры.

Жуткие кадры с места удара облетели мир, мировые лидеры осудили ракетный удар по Кривому Рогу, а в России удар по гражданским попытались оправдать тем, что били по ресторану, где в пятницу вечером якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание".

В ООН этот удар назвали " самым одномоментным убийством детей с февраля 2022 года", там осудили преступление России.

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