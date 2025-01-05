ВСУ начали использовать FPV-дроны на оптоволокне: что это дает

В ходе российско-украинской войны наблюдается дальнейший рост количества применения беспилотных систем на поле боя. Российские оккупанты увеличили долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления.

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В свою очередь украинские военнослужащие оперативно реагируют на новые реалии и тоже приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, вражеские ударные дроны на оптоволоконном канале управления создают угрозу для боевой техники в ходе ее перемещения. Сырский подчеркнул, что ВСУ также приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне.

Генерал отметил, что дроны на оптоволоконном канале управления расширяют возможности для поражения и уничтожения российской военной техники и личного состава. В то же время Сырский отметил динамику увеличения результативности и показателей живучести украинских беспилотных систем. Бесспорным лидером в этом является полк беспилотных система майора Роберта Бровди.

"В декабре операторами БПС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысяч целей противника. Почти половину этого результата – 49% – обеспечили дроны-камикадзе. Самые высокие показатели продемонстрировали подразделения БПС 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой", – сообщил Сырский.

Ударные дроны на волоконно-оптическом кабеле устойчивы к радиоэлектронному противодействию со стороны врага, ведь в таком случае сигнал от оператора к БПЛА поступает не с помощью радиосигнала, а по кабелю. На практике это выглядит так, что дрон летает как привязанный на тонкой нитке, другой конец которой находится на пульте оператора. Эта оптоволоконная нить постепенно раскручивается из катушки, присоединенной к дрону.

Напомним, россияне стали применять дроны на оптоволокне на Покровском и Купянском направлениях. Ранее российские военные практиковали такой вид управления дронами на Курщине.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с украинским производителем приступило к тестированию нового пункта управления подразделениями, оснащенными БПЛА. Такой пункт управления – новый проект департамента оборонных инноваций министерства.

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