Максимальная автономность, мобильность и защищенность: в Минобороны начали тестировать пункт управления подразделениями БПЛА. Фото

Министерство обороны Украины совместно с украинским производителем приступили к тестированию нового пункта управления подразделениями, оснащенными БПЛА. Такой пункт управления – новый проект департамента оборонных инноваций министерства.

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Как рассказали в Минобороны, когда новый образец пройдет испытание, его возможности будут оценивать уже командиры боевых подразделений. А следующий этап проекта – серийное производство.

Главные требования Минобороны к пункту управления – максимальная автономность, оснащение современными средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

"Новый образец техники должен обеспечивать управление подразделениями беспилотных систем при любых погодных условиях, как в стационарных условиях, так и во время движения. Кабина пункта должна быть оснащена автоматизированными рабочими местами с интерактивной панелью. У командира должна быть возможность быстро анализировать ситуацию и оперативно.принимать решение во время управления подразделениями", – отметили в министерстве.

Предлагается размещать такие пункты управления на специализированных транспортных средствах повышенной проходимости.

"Беспилотные подразделения значительно масштабировались и нуждаются в специализированных средствах боевого управления. Отечественные оружейники предложили техническое решение по этому запросу. Новый образец техники пройдет испытания, его оценят командиры боевых подразделений. Если разработка будет соответствовать требованиям – кодифицируем и она сможет пойти в серийное производство", – прокомментировал испытания заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже имеет лазерное оружие "Тризуб", которое способно сбивать вражеские воздушные цели, в том числе самолеты. Кроме того, тестируется применение беспилотника-"матки", который может нести еще два легких FPV-дрона.

Украина продолжает наращивать производство собственных вооружений, в том числе стремительно развивается и производство украинских БПЛА. В 2025 году их будет выпущено по меньшей мере 30 тысяч человек, о чем недавно рассказывал президент Владимир Зеленский.

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