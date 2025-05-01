Сырский: за месяц украинские дроны уничтожили более 83 000 целей

В апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 000 вражеских целей. Этот показатель на 8% больше, чем в марте, то есть эффективность поражения выросла еще на 5%.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на ежемесячном совещании по вопросам беспилотных систем. Он отметил, что операторы БПЛА добились достойных результатов в уничтожении врага.

"Благодарен нашим воинам за результативность. Но нынешняя высокотехнологичная война требует постоянного движения вперед, еще более высокой эффективности и масштабирования усилий на направлении дронов", – добавил генерал.

В совещании приняли участие командиры подразделений БпАК. В своих выступлениях они поделились уникальным опытом применения дронов и достижения наилучших результатов. Сырский подчеркнул, что именно их боевой опыт, организационные и технологические ноу-хау, а также предложения по решению проблемных вопросов – это самое ценное в таких мероприятиях.

"Направление БПЛА для нас приоритетно, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье нашей пехоты", – отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, в настоящее время в Силах обороны работают на выполнение задач по масштабированию подразделений БПС в бригады и полки, их укомплектования и наращивания способностей.

Также идет наращивание объемов профессиональной подготовки операторов БпАК в учебных центрах, развитие взаимодействия армии с общественным сектором – в частности, подготовка в гражданских школах операторов дронов.

Кроме того, в ВСУ разработана дорожная карта формирования системы коллективной подготовки подразделений БпАК. Первоочередная задача защитников – уничтожать российских операторов беспилотников и их пункты управления.

Главнокомандующий подчеркнул, что в Силах беспилотных систем ВСУ успешно проведена апробация методов такой борьбы в операционной зоне одной из оперативно-тактических группировок. Но враг тоже не спит, поэтому украинцы не имеют права недооценивать успехи российского агрессора в сфере беспилотных систем.

"Мы должны удерживать взятый высокий темп и опережать врага в области внедрения современных технологических решений на поле боя – используя все возможности нашей армии, общества, оборонно-промышленного комплекса, а также помощь стран-партнеров", – подытожил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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