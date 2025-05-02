ВСУ сдерживают ползучее наступление армии РФ: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

За последние два дня на большинстве направлений фронта шли ожесточенные бои. Кое-где захватчики имели ограниченные продвижения, впрочем, они значительно отличаются от того, о чем заявляют российские пропагандисты.

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Большинство "успехов" оккупантов, о которых рассказывают российские "военкоры", традиционно не находят подтверждений. О ситуации на линии фронта в Украине поведали в Институте изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины россияне 1 мая продолжали наступательные операции, но не достигли подтвержденного продвижения – несмотря на заявления некоторых российских военкоров о незначительных успехах вблизи Волчанска. Вблизи этого населенного пункта оккупанты атаковали 30 апреля и 1 мая.

Украинские воины, держащие оборону в этом направлении, рассказывают, что войска РФ не применяют во время атак бронетехники, ведь ВСУ уничтожают ее на уровне от 80 до 90%. Россияне атакуют небольшими пехотными группами при поддержке беспилотников: на этом направлении у российских и украинских сил в использовании БпЛА наблюдается паритет.

В то же время военные с Волчанского направления утверждают, что наступательная активность России усилилась после объявления Россией одностороннего "Пасхального перемирия" (с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля), использование дронов на этом участке фронта захватчики усиливают.

Без подтвержденных продвижений прошло для россиян 1 мая и на Купянском направлении, где оккупанты продолжали атаки. Российские пропагандисты бездоказательно утверждали, что недавно захватчикам удалось продвинуться вблизи Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска).

30 апреля и 1 мая российские войска атаковали северо-восточнее Купянска близ Нововасильевки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска вблизи Новоосинового, Степной Новоселовки и Глушковки.

Здесь, по наблюдениям украинских воинов, российские войска совершают больше моторизованных штурмов с использованием гражданских транспортных средств – таких как автомобили, грузовики и мотоциклы. К этому они вынуждены прибегать из-за постоянной нехватки бронетехники.

Защитить легкие транспортные средства захватчики безуспешно пытаются металлическими пластинами, сеткой и радиоэлектронной борьбой, которые, как они надеются, защитят их от украинских мин и ударов беспилотников.

Безрезультатными оказались и наступательные операции россиян в Боровой. Они атаковали северо-восточнее Боровой в районе Загрызово и Новой Кругляковки; восточнее Боровой возле Надии и Новоегоровки; и юго-восточнее Боровой возле Новосергеевки, Твердохлебового, Чернещины и Грековки 30 апреля и 1 мая.

А вот на Лиманском направлении некоторые успехи у захватчиков есть. Геолокационные кадры от 30 апреля и 1 мая показали недавнее продвижение оккупантов к востоку от Катериновки (к северо-востоку от Лимана) и к улице Северной в северном Торском (восточнее Лимана).

30 апреля и 1 мая российские войска атаковали севернее Лимана вблизи Нового, Зеленой Долины, Липового и Редкодуба, а также северо-восточнее Лимана в направлении Новомихайловки, Колодязей, Нового Света и Ямполевки.

Украинские воины рассказали, что во время путинского "Пасхального перемирия" российские войска пытались навести понтонные переправы через реку Жеребец, поэтому ожидают защитники, анонсированное Кремлем трехдневное "перемирие" до 9 мая Россия попытается использовать для возобновления таких попыток и форсирования речки.

Также недавно захватчики продвинулись к восточной окраине Григоровки на Северском направлении, это подтверждают геолокационные кадры. За последние два дня они также наступали к северу от Северска в направлении Серебрянки и к востоку от Северска близ Верхнекаменского.

Продолжались российские наступательные операции и в районе Часова Яра – без подтвержденных продвижений. Между тем, один из российских "военкоров" утверждал, что российские войска недавно продвинулись в северной части Ступочек (южнее Часова Яра). Писали пропагандисты РФ и об украинской контратаке вблизи этого населенного пункта.

Российские пропагандисты накануне рассказывали о якобы продвижении окупантов на Торецком направлении, а именно на северо-западной окраине Торецкя и в западной части города; к северу от Березовки, в направлении Новой Полтавки и к северу от Тарасовки (все юго-западнее Торецка). Также они утверждали, что российские войска "зачистили" шахту Новоторецкая к северо-западу от Торецка.

Ни одно из этих "продвижений" аналитики пока не подтверждают.

Российские войска за последние два дня атаковали под самим Торецком; к северу от Торецка в сторону Зари; к северо-востоку от Торецка у Дачного, Дружбы, Дилиевки; восточнее Торецка возле Крымского; к западу от Торецка возле Романовки, Щербиновки, Леонидовки; и к юго-западу от Торецка возле Калинового, Тарасовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Игнатовки, Александрополя и Елизаветовки.

На Покровском направлении недавно несколько продвинуться захватчики таки смогли. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись вдоль улицы Восточной в восточной части Удачного (юго-западнее Покровска).

Также в ISW обратили внимание на то, что 30 апреля российский военный блогер заявил, что российские войска продвинулись к северу и северо-востоку от Шевченко (южнее Покровска). Это заявление аналитики пока не подтверждают

30 апреля и 1 мая российские войска атаковали к востоку от Покровска близ Малиновки и Миролюбовки; юго-восточнее Покровска вблизи Лысовки и Проминя; к югу от Покровска близ Шевченко, Даченского и Чунишиного; и юго-западнее Покровска близ Котлиного и Удачного.

Без подтвержденных успехов российские войска продолжили 1 мая наступательные операции на Новопавловском направлении.

Оккупанты на протяжении последних двух дней наступали северо-восточнее Новопавловки в районе Новосергеевки, Новоалександровки и Муравки; восточнее Новопаловки возле Надиевки, Котляровки, Троицкого; и юго-восточнее Новопавловки возле Богдановки.

Между тем, российские пропагандисты распространяли неподтвержденные ничем сообщения о том, что подразделения 27-й мотострелковой дивизии ВС РФ якобы продвинулись к югу от Успеновки (к северо-востоку от Новопавловки).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вдоль трассы H-15 Курахово – город Запорожье к юго-востоку от Богатыря (к западу от Курахово) и захватили поля к юго-востоку от населенного пункта. Российские "военкоры" также утверждали, что подразделения российского 430-го мотострелкового полка совершили штурм и продвинулись к юго-востоку Богатыря.

В частности, один из пропагандистов заявлял, что российские войска недавно продвинулись дальше южнее Богатыря, подтверждений этим заявлениям аналитики не нашли.

Известно, что 30 апреля и 1 мая российские войска продолжали наступление к западу от Курахово в направлении Алексеевки и близ Константинополя, Разлива и Богатыря.

1 мая российские войска также продолжали наступление на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись вперед.

При этом роспропаганда генерировала неподтвержденные заявления о российских успехах. В частности, один из пропагандистов утверждал, что подразделения 37-й мотострелковой бригады ВС РФ недавно вернули позиции в Веселое (севернее Великой Новоселки) и захватили часть населенного пункта.

30 апреля и 1 мая российские войска продолжали наступления к северо-востоку от Великой Новоселки в направлении Отрадного и северо-западнее Великой Новоселки вблизи Шевченко, Привольного и Вольного Поля. Российский "военкор" утверждал, что российские войска недавно отразили серию украинских контратак в направлении Великой Новоселки.

По данным аналитиков, наземной активности россиян по направлению Гуляйполя 1 мая не наблюдалось. Однако захватчики продолжали бить по городу с воздуха: по данным спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, на Гуляйполе россияне ежедневно сбрасывают до 30 неуправляемых бомб и управляемых планирующих бомб. Цель очевидна: россияне стремятся стереть город с лица земли.

На западе Запорожской области захватчики пытались наступать – но продвинуться им не удалось.

30 апреля и 1 мая российские войска совершили наземные атаки к юго-востоку от Орехова близ Малой Токмачки; юго-западнее Орехова близ Степного и Лобкового; и к западу от Орехова вблизи Щербаков, Малых Щербаков и Каменского.

Российские войска провели ограниченные наступательные операции на Приднепровском направлении 30 апреля и 1 мая, но не продвинулись вперед.

На Сумщине недавно захватчикам удалось продвинуться на юг вдоль улицы Центральной в селе Беловоды. Это подтверждают геолокационные кадры от 29 апреля.

Между тем пропагандисты РФ также бездоказательно утверждали, что российские войска продвинулись дальше в центр Беловод, чем подтверждают имеющиеся геолокационные видеозаписи, и что российские войска имели дополнительное продвижение в районе глубиной до двух километров и шириной до восьми километров от Басовки и Журавки (к северу от Сум).

А украинское оперативное командование "Север" сообщило 1 мая, что украинские войска отразили атаку российской разведывательной операции в выходные 26 и 27 апреля в неустановленном приграничном районе Черниговской области.

Напомним, ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, какой аналитики ISW видят текущую ситуацию в приграничной области на Сумщине и Курской и Белгородской области. В частности, они констатировали продолжение боев на Курщине.

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