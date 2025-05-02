Российские войска не продвигались вперед: в ISW констатировали продолжение боев в Курской области

На Курщине 1 мая продолжались ожесточенные бои, но продвинутся российским войскам в результате атак не удалось. Зато они добились определенных успехов на украинской Сумщине, продвинувшись в районе села Беловоды.

Видео дня

На Черниговщине украинские воины отбили атаку российской ДРГ. О ситуации с обеих сторон российско-украинской границы на севере нашего государства рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Еще 28 апреля начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитывался российскому диктатору Владимиру Путину о "полном разгроме" украинских войск в Курской области и "выбивании" ВСУ из последнего подконтрольного им там населенного пункта. Впрочем, это бахвальство оказалось преждевременным.

Так, 1 мая на "освобожденной" Курщине бои продолжались, однако, по данным ISW, продвинуться россиянам не удалось.

По данным аналитиков, вблизи Горналя, юго-западнее Суджи, на Курщине действуют части 4-го мотострелкового батальона 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии, 1-й гвардейской танковой армии, по крайней мере, они фиксировались там в последнее время.

В Белгородской области, где Герасимов все того же 28 апреля "ликвидировал" украинский плацдарм в районе села Поповка, по данным ISW, ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности 1 мая.

Между тем, на Сумщине, где россияне продолжают прилагать усилия для создания "буферных зон" в северном приграничье Украины и приближения к Сумам на дальность работы артиллерии, оккупантам определенных успехов добиться удалось.

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юг вдоль улицы Центральной к центру села Беловоды (к северо-востоку от города Сумы)", – отметили аналитики.

Российские пропагандисты традиционно пытались приукрасить достижения оккупационных войск и писали о более значительном продвижении в центр Беловодов, чем подтверждают геолокационные кадры. Также так называемые "военкоры" рассказывали о "дополнительных достижениях в районе" и продвижении на расстояние до 2 км вглубь и до 8 км в ширину между Басовкой и Журавкой.

Один из российских военных блогеров уверял, что российские войска атаковали Беловоды 1 мая.

Относительно сил, которые российское командование бросило на Сумщину, известно, что по украинским войскам вблизи Турьи наносят удары операторы беспилотников отряда "Хохла" чеченского 204-го полка спецназначения "Ахмат". А дроводоводы 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус) и подразделения 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот РФ) действуют на Сумском направлении. В Беловодах же замечены подразделения 83-й воздушно-десантной бригады ВС РФ.

"Сообщается, что подразделения отряда "Анвар" (возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 "Анвар") наносят удары по украинским целям в Сумской и Черниговской областях", – отметили в ISW, добавив, что в ночь на 1 мая Россия ударила по Сумам, повредив промышленный объект.

Наблюдается и активность врага на Черниговщине.

"Украинское оперативное командование "Север" сообщило 1 мая, что украинские войска отразили атаку российской разведывательной операции в выходные 26 и 27 апреля в неустановленном приграничном районе Черниговской области", - резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что Россия продолжает отклонять предложения США и Европы по развертыванию западных миротворческих сил в Украине. Также Кремль и дальше требует, чтобы Киев вывел войска со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!