Россия подтягивает на Покровское направление технику, средства РЭБ и артиллерию: украинский командир рассказал о ситуации. Видео

Покровское направление сейчас является наиболее горячим на фронте, и в последнее время российские войска там стали еще активнее. Враг концентрирует усилия, технику и свой личный состав на этом участке.

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Об этом сообщил наш защитник с позывным "Скиф", командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Национальной гвардии Украины. Утром 15 мая в эфире "Киев24" он рассказал, что на ближние рубежи Покровского направления оккупанты подтягивают технику, средства РЭБ, артиллерию.

"Мы видим, что с февраля существенно нарастает количество штурмов, количество обстрелов, использование КАБов, артиллерии, разного рода беспилотных систем. Растет количество подразделений, которые действуют на этом направлении", – сообщил воин.

Оккупанты собираются в зоны накопления, "прячутся в норы", стягивают новую технику, добавил "Скиф".

Он считает, что ВС РФ готовят силы для продолжения штурмов и осуществления новых.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным Financial Times, Россия усиленно готовится к новому масштабному наступлению, а не демонстрирует намерения садиться за стол переговоров. Переброска дополнительных сил к горячим точкам указывает на подготовку к штурмовым действиям.

– Ранее председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявлял, что россияне продвинулись ближе к городу Покровск, но украинские военные сдерживают противника.

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