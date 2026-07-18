225 ОШП спас Запорожье, а враг потерял под Гуляйполем два полка: командир Третьего батальйона Иван Козин "Котельва"

225-й отдельный штурмовой полк – одно из самых результативных подразделений ВСУ, в 2025 году он уничтожил более 14 тысяч российских военнослужащих и действует на самых сложных участках фронта. В 2024 году он первым прорвал российскую оборону на Курском направлении, а под Гуляйполем российская 5-я общевойсковая армия потеряла как минимум два полностью укомплектованных полка.

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Только в 2026 году военные этого полка взяли в плен около 100 оккупантов. О том, как удалось выстоять под Гуляйполем, стабилизировать фронт на Запорожском направлении и нанести большие потери врагу, изданию "Цензор.НЕТ" рассказал командир Третьего батальона 225 ОШП Иван Козин "Котельва".

225-й полк стабилизировал ситуацию на Запорожском направлении

Иван Козин "Котельва" – Герой Украины, единственный украинский военный, трижды награжденный "Крестом боевых заслуг".

Он рассказал о ситуации, сложившейся на фронте на Запорожском направлении и связанной с самовольным оставлением позиций военнослужащими ТРО. Так, задачей полка, прибывшего на этот участок, было остановить продвижение противника, уничтожить его штурмовые группы и стабилизировать определенный участок.

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По словам Козина, 225-й полк прибыл именно потому, что обладал необходимым опытом стабилизации самых сложных участков фронта: до этого они уже выполняли аналогичные задачи, а в 2024 году первыми прорвали российскую оборону на Курском направлении.

"Когда мы прибыли на Запорожское направление, противник уже изменил тактику: вместо массированных механизированных атак использовал многочисленные небольшие пехотные группы, которые проникали между позициями, скапливались в тылу и одновременно действовали под прикрытием артиллерии, авиации и беспилотников. Отдельные позиции ТрО были утрачены под мощным давлением врага. Говорить, что все просто сбежали, было бы несправедливо по отношению к людям, которые сражались под обстрелом", – рассказал Иван Козин.

225-й полк спас Запорожье, а враг потерял два полка

225-му полку удалось стабилизировать ситуацию на этом участке фронта и тем самым спасти Запорожье, поскольку враг мог бы продвинуться к окраинам областного центра.

"Если бы 225-й полк не стабилизировал ситуацию после самовольного оставления отдельных позиций военнослужащими ТрО, враг мог бы уже в марте-апреле оказаться на окраинах Запорожья", – отметил комбат Третьего батальона.

В результате эффективной работы полка российские войска потеряли как минимум два полка.

"По нашим подтвержденным данным, под Гуляйполем российская 5-я общевойсковая армия потеряла как минимум два полностью укомплектованных полка. План быстрого прорыва был сорван, направление стабилизировано", – отметил "Котельва".

На вопрос, как удалось тогда устоять под Гуляйполем, Иван Козин ответил, что было организовано постоянное наблюдение за местом боевых действий, работали аэроразведка, артиллерия и пехота.

"Мы организовали непрерывное наблюдение за районом боевых действий. Аэроразведка обнаруживала противника, FPV-дроны и артиллерия уничтожали его, а пехота удерживала позиции и проводила зачистку. Если врагу удавалось где-то продвинуться, сразу вводили резерв", – вспоминает "Котельва".

По словам Козина, после стабилизации фронта 225-я ОШП продолжает удерживать заданные рубежи, срывает попытки инфильтрации противника и не позволяет ему развивать наступление. При этом враг ежемесячно теряет около тысячи человек.

"Ежемесячно потери врага в нашей зоне ответственности составляют около тысячи военнослужащих без учета уничтоженных укрытий", – рассказал "Котельва".

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