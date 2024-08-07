Утром 6 августа Министерство обороны России сообщило о попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области. Первоначальное сообщение министерства звучало весьма позитивно, мол, прорыв границы был предотвращён, ситуация под контролем. Это подтвердил и врио губернатора Алексей Смирнов, акцентировав внимание, что прорыва границы не состоялось. Но к обеду 6 августа стало понятно, что все российские официальные лица врут, пишет Александр Коваленко для Minval.az.

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Прорыв границы не только состоялся, но и под контроль противника переходил один населённый пункт за другим, а глубина прорыва ко второй половине дня 6 августа составляла более 5 км.

Ситуация

По состоянию на конец первых суток прорыва приграничные Олешня, Николаево-Дарьино и Дарьино, а также Гоголевка и Рубанщина не контролировались российскими войсками, а пограничный пункт пропуска "Суджа" был взят под полный контроль противостоящей стороной. Верифицированы десятки пленных российских солдат и уничтоженная российская лёгкая и тяжело-бронированная техника. Также были верифицированы уничтоженные ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28.

На сегодняшний день официальные украинские лица, уполномоченные делать официальные заявления, не подтвердили, что силы, участвующие в операции в Суджанском районе, это Силы обороны Украины. Поскольку в заявлении от 6 августа Министерство обороны РФ говорило о том, что в "попытке" прорыва границы участвовало 300 силовиков, то условно участвующих в Суджанской операции можно называть 300 Спартанцами.

По состоянию на 7 августа можно также говорить о том, что изначальный фронт прорыва вдоль границы Украины и России составил 35 километров, от Николаево-Дарьино до Олешни. Глубина прорыва на разных участках составляла от 8 км до 15 км, а передний фронт составлял к концу дня 20 км, от Зелёный Шлях до Гончаровки.

Кроме того, под контролем 300 Спартанцев находилась трасса Р-200 на Суджу, дорога Рыльск-Суджа, а также сельская логистика, преимущественно грунтового типа, но достаточно разветвлённая.

Цели

По мере того, как российская сторона стала признавать прорыв границы и критичность ситуации, стали возникать версии о том, каковы цели данной операции. Среди многих озвученных были вовсе безумные, мол, цель — это взятие под контроль Курской АЭС с последующим обменом её на Запорожскую АЭС.

Версия настолько же амбициозная, насколько и невероятная, с учётом глубины прорыва для её реализации и необходимого количества сил и средств.

Ещё одной небезынтересной версией была относительно ГИС Суджа — ключевого объекта транспортировки российского газа в Европу. Во второй половине дня 7 августа появилась информация, что объект, якобы, не под контролем российской стороны, как и сам город Суджа, но подтверждений тому никаких не было представлено. Хотя сама версия о цели по ГИС Суджа вполне разумная и имела под собой основания, но всё же.

На самом деле у операции может быть как минимум две цели, если не учитывать версию о ГИС Суджа.

Первая — создание санитарной зоны. Выбранное направление прорыва говорит в пользу именно этой версии. Ведь, по сути, группа 300 Спартанцев двигается с учётом наличия не только логистики, но и прикрытия флангов природными преградами.

Например, движение по направлению Олешня-Гоголевка-Рубанщина обусловлено не только трассой Р-200, но и прикрытым южным или, если угодно, правым флангом — речкой Олешня, что исключает удар с этой фланговой стороны. Движение по направлению Николаево-Дарьино-Дарьино-Нижний Клин обусловлено не только выходом на дорогу Рыльск-Суджа, но и прикрытием правого (северного) фланга речкой Снагость.

Сама Суджа, разделённая на две части речкой Суджа, представляет собой неплохой укрепрайон для размещения сил и средств, большая часть которого находится по правый берег природной преграды, то есть, штурмовать в лоб его будет крайне проблематично.

Вторая цель — оттянуть силы и средства российских войск с других направлений. Во второй половине дня 6 августа уже появилась информация, что российское командование начало переброску подразделений из состава Брянской группировки, общая численность которой 10 тыс. л/с, и Белгородской, общая численность которой более 50 тыс. л/с, но большая часть которой задействована в боях на севере Харьковской области. То есть, переброска этих сил и средств повлияет на бои на Харьковщине и ослабит там давление российских войск (РОВ).

К чему это может привести? Вполне возможно, что к системным контратакам, перерастающим в контрнаступление, результатом которого станет если не вытеснение РОВ к границе, то хотя бы за пределы Волчанска и села Глубокое.

Разумеется, у данного прорыва могут быть и другие цели, о которых пока рано говорить, ведь прошло слишком мало времени, а события развиваются крайне стремительно. Но в случае закрепления группы 300 Спартанцев на занятых позициях, там и вправду может сформироваться первая буферная-санитарная зона, созданная на территории России. К тому же уровень проведения операции, в отличие от предыдущих в 2023 и начале 2024, говорит не о тактике "покошмарить врага денёк-другой", а действительно о расширении зоны контроля с целью её удержания в несколько более протяжённом промежутке времени, нежели краткосрочном.

При этом к вечеру 7 августа уже в российском сегменте сообщали о том, что была утеряна связь с сёлами Зелёный Шлях, Обуховка, Покровский, Толстый Луг и Любимовка, что говорило о расширении контроля 300 Спартанцев за правым берегом речки Снагость. То есть, это намекает на северо-западное направление движения к дороге Коренево-Троицкое, но пока в пределах 15-километровой глубины.

Последствия

Суджанская операция уже показала, что у России практически отсутствует контроль границы. Причём речь идёт не о контроле границы в некоем отдалённом регионе в бескрайних просторах страны, а о контроле границы со страной, которую Россия годами демонизировала и на которую напала в 2022 году. То есть, если на этом участке граница не то чтобы не на замке, а даже не на подпорке, то что говорить о границе с Монголией или Китаем?

Кроме того, Суджанская операция уже показала, что российские официальные власти продолжают врать, несмотря на постоянные рокировки руководства. Только когда враньём просто невозможно скрывать критическую ситуацию, они нехотя признаются в провалах.

И самое главное — российскому командованию как не хватало ресурсов, так и не хватает. Чтобы решить проблему фронта в 20 км, глубиной до 15 км, оно вынуждено перебрасывать в зону кризиса дополнительные войска, ослабляя другие направления.

Двое суток российское командование не может купировать расширение на своей территории зоны контроля, и это показательно для всех наблюдателей за происходящим, как со стороны тех, кого Кремль называет недружественными странами, так и среди тех, кого он считает своими "партнёрами" и "друзьями".

Кроме того, Кремлю давно пора понять, что любую игру можно играть вдвоём. Начиная войну на территории другого государства, никогда нельзя быть уверенным в том, что пожар войны может переметнуться на твою территорию.

Нравится, не нравится, а санитарная зона расширяется.