36-я бригада опробует на фронте новый украинский ударный комплекс Sting Attack, – Голик
Новый комплекс из двух ударных беспилотников Sting Attack после успешных испытаний вне зоны боевых действий отправился на линию фронта, где сдаст боевые экзамены в составе 36-й бригады.
Об этом сообщил Юрий Голик, который вместе с известным украинским теннисистом, военнослужащим Сергеем Стаховским инициировал и запустил разработку новых украинских БПЛА.
Цель проекта – производство украинских дронов, которые будут дешевле и эффективнее иностранных аналогов.
"Один из разработчиков этого аппарата – ведущий специалист подразделения ударных беспилотников 36-й отдельной бригады морской пехоты", – добавил Голик.
По его данным, тактико-технические характеристики Sting Attack следующие:
- Дальность 10+ км.
- Боевая нагрузка 3 кг.
- Время полета без нагрузки 1,5 часа.
В комплект комплекса также входят пульт, очки, монитор, дополнительные батареи, антенна и транспортировочные кофры.
"Сравним с Mavic? Летает дальше и дольше. Поднимает и доставляет больше. Стоит дешевле. Это Sting Attack", – говорит Голик.
Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Юрий Голик, кроме дронов, отправляет на передовую и другое важное снаряжение. Так, на днях на фронт от него и бизнесмена и волонтера Александра Карпюка (Serg Marco) была доставлена очередная снайперская винтовка.