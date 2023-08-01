36-я бригада опробует на фронте новый украинский ударный комплекс Sting Attack, – Голик

Новый комплекс из двух ударных беспилотников Sting Attack после успешных испытаний вне зоны боевых действий отправился на линию фронта, где сдаст боевые экзамены в составе 36-й бригады.

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Об этом сообщил Юрий Голик, который вместе с известным украинским теннисистом, военнослужащим Сергеем Стаховским инициировал и запустил разработку новых украинских БПЛА.

Цель проекта – производство украинских дронов, которые будут дешевле и эффективнее иностранных аналогов.

"Один из разработчиков этого аппарата – ведущий специалист подразделения ударных беспилотников 36-й отдельной бригады морской пехоты", – добавил Голик.

По его данным, тактико-технические характеристики Sting Attack следующие:

- Дальность 10+ км.

- Боевая нагрузка 3 кг.

- Время полета без нагрузки 1,5 часа.

В комплект комплекса также входят пульт, очки, монитор, дополнительные батареи, антенна и транспортировочные кофры.

"Сравним с Mavic? Летает дальше и дольше. Поднимает и доставляет больше. Стоит дешевле. Это Sting Attack", – говорит Голик.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Юрий Голик, кроме дронов, отправляет на передовую и другое важное снаряжение. Так, на днях на фронт от него и бизнесмена и волонтера Александра Карпюка (Serg Marco) была доставлена очередная снайперская винтовка.