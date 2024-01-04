500 обстрелов в считанные дни: Порошенко призвал Конгресс США ускорить решение о финансовой и военной помощи Украине

Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC призвал Конгресс США ускорить решение о финансовой и военной помощи Украине.

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Пятый президент рассказал американским зрителям об ужасных последствиях ракетных обстрелов в последние дни.

"Пока весь мир празднует Рождество и Новый год, мы, украинцы, проводим их в укрытиях. Это катастрофа, потому что только в Киеве мы имеем 31 жертву среди мирных жителей. Итого, если брать крылатые ракеты, баллистические ракеты, беспилотники "Шахед", то с 29 декабря было 500 обстрелов по всей Украине", – отметил Порошенко.

"Это должно стать тревожным звонком для всех западных стран, что нам нужно действовать решительно. Мы должны созвать Совет Безопасности, мы должны созвать Совет иностранных дел Европейского Союза, нам нужно созвать Совет НАТО. Мы должны продемонстрировать России, что мы никогда не принимаем подобные вещи" и у нас есть сценарий, как ответить на эту катастрофическую атаку", – убежден Порошенко.

По словам политика, Украина удивила мир способностью нашей противовоздушной обороны, поразив знаменитые российские "Кинжалы". Порошенко поблагодарил ракеты "Patriot", которые партнеры доставили в Украину.

"Благодаря IRIS-T, который поставляет Европа и НАТО. Благодарность за Гепарды. Вы спасаете жизнь украинцев. Вы разрушаете российскую способность атаковать Свободный мир и демократию", – сказал пятый президент.

Он подчеркнул, что Украина борется не только за себя, но и за демократию и свободу по всему миру.

"Нам нужно остановить Россию. Когда Путин послал российских солдат, сотни тысяч россиян уже остались в Украине навсегда. Официальные данные нашего Генштаба – более 360 тысяч российских военных были ликвидированы с 24 февраля 2024 года. У нас достаточно оружия, чтобы остановить Путина, но точно не хватает оружия, чтобы выбросить Путина из Украины. Для этого нам нужно более современное оружие, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать Конгресс как можно скорее принять решение о военной помощи, финансовой помощи Украине", – отметил Порошенко.

Пятый президент заметил, что это вопрос выживания нашей нации. Это не позволит Путину делать украинцев и Украину заложниками таких вещей. Порошенко считает, что американские конгрессмены и американский народ не используют Украину как заложников для своих внутриполитических тем.

"Мы боремся за весь свободный мир, пожалуйста, помогите нам выполнить нашу работу", – призвал Петр Порошенко.