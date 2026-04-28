60% потерь врага – безвозвратные: Зеленский озвучил новые данные разведки о расширении мобилизации в РФ

Потери российской армии в войне против Украины продолжают расти, и уже около 60% из них являются безвозвратными. В то же время Кремль не отказывается от наступательных планов и готовится привлечь больше личного состава.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Он подвел итоги доклада руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко.

По словам Зеленского, украинская разведка получила конкретные документы российского Генштаба. Они подтверждают, что сами оккупанты признают неспособность выполнить задание своего политического руководства.

По данным разведки, Силы обороны Украины системно уничтожают наступательный потенциал армии РФ, и доля безвозвратных потерь уже составляет около 60% от общих.

"Несмотря на это, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, и в частности путем расширения мобилизационных процессов в России", – подчеркнул Зеленский.

В ответ Украина планирует усиливать давление на врага. Среди главных задач президент назвал дальнейшее увеличение доли безвозвратных потерь оккупантов, расширение использования дронов на фронте и масштабирование "дальнобойных санкций", которые бьют по российскому военному производству и нефтяной отрасли.

"Проинформируем наших партнеров и о дальнейшей проработке в Москве планов по операциям против стран НАТО, а также попыток большего втягивания Беларуси в реализацию российских задач", – добавил глава государства.

Напомним, во время одного из недавних своих интервью президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в России в ближайшее время может быть проведена мобилизация, а ограничение соцсетей – это один из признаков подготовки к ее началу.

