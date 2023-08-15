'70% населения против России': российские 'волонтеры' рассказали о настроениях людей на оккупированных Херсонщине и Запорожье. Видео

Россияне боятся оставшихся на временно оккупированных территориях местных жителей. Практически 70 процентов украинцев, чьи населенные пункты захватили солдаты РФ, против "русского мира" и врагов на нашей земле.

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Об этом рассказали российские "волонтеры" на видео для российский СМИ. Кадры распространились по сети (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Много информации сливают местные, которые там. Запорожская и Херсонская область – я бы сказал, что там процентов 70 против русского мира, против нас. Даже не 50", – сказал один из "волонтеров".

Мужчина рассказал, что россиян отказываются даже обслуживать и посылают их.

"Даже бывает такое, что на заправке посылают к Путину заправляться", – заявил он.

По словам оккупанта, местные жители не забывают, что они украинцы даже в оккупации, поэтому продолжают мстить.

"Предателей" там очень много. Местное население нужно бояться также как и военных", – отметил он.

По словам "волонтера", они настолько боятся украинцев, что приезжают до рассвета, когда все спят.

"Мы стараемся заезжать и сделать свои дела до рассвета, ведь "есть риск не проснуться". Поэтому мы быстро делаем свои дела и уезжаем на территорию материковой РФ", – говорит он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска всеми способами пытаются избежать ударов ВСУ по их скоплениям на оккупированной части Херсонской области. Там свою военную технику захватчики прячут в лесопосадках.

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