800 км – особенно напряженные: Резников оценил угрозы на линии фронта

Министр обороны Алексей Резников назвал масштабы наиболее опасной зоны боевых действий. Всего протяженность линии соприкосновения составляет 2,5 тыс. км.

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Он отметил, что в них входят 1,2 тыс. км наиболее напряженных, а 800 км – особо напряженны. Такое заявление чиновника прозвучало в эфире национального телемарафона UA Разом.

"Из всего этого расстояния нужно учитывать потенциальную угрозу со стороны белорусской границы. Да, это угроза, она есть, потому что это недружественное государство, к сожалению, дальше идет Россия и плюс временно оккупированные территории", – указал Резников.

Он обратил особое внимание на ожесточенные бои в Бахмуте, представляющий для россиян настоящую крепость, которую нужно захватить любой ценой. Для них это станет подлинной символической победой, способной работать не только в целях пропаганды, но и военной стратегии.

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