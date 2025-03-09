870 ударных дронов в неделю: Зеленский рассказал о последних атаках РФ

В течение недели армия страны-агрессора РФ совершила сотни атак. Враг применил против украинцев около 1200 управляемых авиабомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет разных типов.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. В официальном Telegram-канале он также обнародовал видео последствий недавних российских обстрелов.

"В течение этой недели Россия осуществила против наших людей сотни атак разными видами оружия: около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет разных типов", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, каждый "Шахед" и каждая бомба россиян содержат компоненты, поставляемые в обход санкций.

Всего в этом оружии – более 82 тысяч иностранных составляющих.

"Каждый день мы работаем с партнерами, чтобы принимались решения именно для поддержки, которая спасает жизни: поставки ПВО, инвестиции в наше оборонное производство, усиление санкций против России", – рассказал президент.

Он добавил, что Украина продолжает работу, чтобы приблизить честный мир и обеспечить надежные гарантии безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Associated Press указали, что РФ начала массированные воздушные атаки на Украину после того, как США прекратили делиться спутниковыми снимками. По меньшей мере 22 человека погибли вследствие этих ударов.

Без американских данных возможности Украины защищать себя от бомбардировок существенно снижаются. У президента США Дональда Трампа 7 марта спросили, воспользовался ли Владимир Путин паузой в помощи Киеву, и тот ответил, что, по его мнению, Путин "делает то, что сделал бы кто-либо другой".

Перед этим Трамп подтвердил, что заморозил всю помощь, даже поставки боеприпасов для систем ПВО – якобы из-за неуверенности в том, что Украина хочет договариваться о мире.

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