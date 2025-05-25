90% Купянска уже разрушено или повреждено, - глава МВА

Российские обстрелы почти стерли Купянск, что в Харьковской области, с лица земли. Сейчас разрушено или повреждено уже около 90% города.

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Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона "Мы - Украина". По его словам, ситуация в громаде приблизилась к критической.

Российские войска ежедневно обстреливают город из всего доступного вооружения: КАБов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и FPV-дронов, в том числе управляемых через оптоволокно. Удары наносятся целенаправленно по центральным районам города, где еще остаются мирные жители и коммунальные службы.

"Они применяют (оружие – ред.) именно непосредственно по центральным частям населенных пунктов, (что несет – ред.) угрозу обычным жителям, которые остаются несмотря ни на что в Купянске. И еще больше несет угрозу тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей громады", – рассказал Беседин.

По словам Беседина, во время последнего обстрела враг применил авиабомбу и сразу после этого запустил снаряды из РСЗО. В результате погибли двое работников коммунальных служб.

"Это ужасные потери наших людей, наших коллег, (ребят и девушек на передовой, которые отдают свою жизнь - ред.) для того, чтобы Купянск действительно жил и был непокоренным, несокрушимым. Но с каждым днем все тяжелее и тяжелее, и к сожалению на сегодня 90% города уже разрушено или повреждено", – резюмировал глава Купянской ГОА.

Напомним, Россия продолжает терроризировать Харьковскую область ударами из различных типов вооружений. По Купянску они ударили авиабомбой "ФАБ-500", также этот город, Чугуев, Ольховатку и Старый Салтов враг атаковал еще и беспилотниками и ракетами.

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