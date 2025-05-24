Террор России продолжается: на Харьковщине в результате обстрелов погибли четыре человека, семеро пострадавших. Фото

Россия продолжает терроризировать Харьковскую область ударами из различных типов вооружений. По Купянску они ударили авиабомбой "ФАБ-500, также этот город, Чугуев, Вильховатку и Старый Салтов враг атаковал беспилотниками и ракетами.

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В результате вражеских атак в регионе погибли четыре человека, еще семеро пострадали. Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

"Харьковская область. Погибли четыре человека, еще семеро пострадали: полиция задокументировала последствия военных преступлений РФ", – говорится в сообщении.

Так, на Купянск захватчики сбросили ФАБ-500. В результате атаки повреждены приветливые дома и автомобили. Погибли двое гражданских мужчин.

Также город россияне атаковали барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона: пострадал человек.

По городу Чугуев российские войска нанесли ракетный удар. В результате обстрела погибла 33-летняя мирная жительница, ранены гражданский мужчина и женщина.

Село Старый Салтов враг атаковал беспилотным летательным аппаратом. Ранения получили двое мужчин 1977 и 1980 годов рождения.

А в селе Ольховатка, по которой россияне утром 24 мая ударили управляемой авиабомбой, повреждены дома. Там погибла женщина, еще две местные жительницы пострадали.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 250 дронов и 14 баллистических ракет. Во время воздушного боя защитники неба обезвредили 251 цель.

В частности, этой ночью состоялась одна из самых массовых комбинированных атак на Киев. В нескольких районах города есть разрушения и вспыхнули пожары, пострадали люди.

Кроме того, оккупанты совершили более 400 ударов по Запорожской области, ранив гражданских.

А на Херсонщине захватчики за сутки убили двух человек, 13 раненых.

Россия также ударила баллистикой по порту Одессы: трое погибших, много пострадавших.

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