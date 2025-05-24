На Херсонщине оккупанты за сутки убили двух человек, 13 раненых

Российские захватчики в течение суток нанесли многочисленные удары по территории Херсонщины. В результате вражеской атаки погибли два человека, 13 получили ранения.

Видео дня

Об этом, в субботу 24 мая, сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он добавил, что ночью защитникам неба удалось сбить 1 ударный дрон "Шахед".

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 13 – получили ранения. Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136", – говорится в сообщении.

Военнослужащие армии РФ били по критической и социальной инфраструктуре. В частности, в жилых кварталах населенных пунктов повреждены 3 многоэтажных и 12 частных домов, а также гараж и спортивная площадка.

Прокудин отметил, что за прошедшие сутки под вражеской атакой находился целый ряд населенных пунктов Херсонской области: Антоновка, Берислав, Белозерка, Бургунка, Веселое, Вировка, Гавриловка, Дарьевка, Днепровское, Дудчаны, Заречное, Змеевка, Золотая Балка, Качкаровка, Кизомыс, Казацкое, Камышаны, Любимовка, Никольское, Михайловка, Монастырское, Николаевка, Новотягинка, Одрадокаменка, Осокоровка, Понятовка, Приднепровское, Разлив, Ромашково, Садовое, Станислав, Софиевка, Токаревка, Тягинка, Широкая Балка, Шляховое и город Херсон.

Напомним, оккупанты в течение суток нанесли 403 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки пострадали двое жителей в Пологовском районе. Россияне применяли дроны, реактивные системы залпового огня, артиллерию и авиацию.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область около двумя десятками беспилотников типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. В результате падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, пострадали десять человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!