Оккупанты совершили более 400 ударов по Запорожской области, есть пострадавшие. Фото

Российская оккупационная армия в течение суток осуществила 403 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки пострадали двое жителей в Пологовском районе.

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Об этом в субботу, 24 мая, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. Враг наносил удары с помощью дронов, реактивных систем залпового огня, артиллерии и авиации.

"Двое жителей Пологовского района пострадали во время вражеской атаки. Всего в течение суток оккупанты нанесли 403 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области", – говорится в сообщении.

Противник нанес четыре авиационных удара по населенным пунктам Щербаки, Малиновка и Малая Токмачка.

В направлении Беленького, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки и Новопавловки зафиксировано 243 атаки беспилотников различных типов, в основном FPV-дронов.

Пять обстрелов из реактивных систем залпового огня были направлены на Лобково и Новодаровку.

Также оккупанты осуществили 151 артиллерийский удар по территории Лобково, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного, Новодаровки и Ровнополья.

"Поступило 11 сообщений о повреждении жилых домов, квартир и объектов хозяйствования", – написал Федоров.

Напомним, российские войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область около двумя десятками беспилотников типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. В результате падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, пострадали десять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одессы баллистическими ракетами. В результате удара два человека погибли, 7 ранены.

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