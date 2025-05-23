Россия ударила баллистическими ракетами по порту Одессы: один человек погиб, много раненых

В Одессе днем 23 мая прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру города баллистическими ракетами. В результате удара один человек погиб, 8 ранены.

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Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он рассказал о последствиях вражеской атаки.

"В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умершего", – написал Кипер.

По словам главы ОВА, еще восемь человек получили ранения различной степени. Все они госпитализированы.

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Два человека в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения.

"Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого", – подчеркнул Кипер.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в Одессе прогремело два сильных взрыва. Очевидцы в сети писали, что видно задымленность в районе порта.

"Сильный дым после прилета. Целью была портовая инфраструктура. Могут быть пострадавшие", –сообщила "Думская" в Telegram.

Взрывы в Одессе прогремели во время тревоги: воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга и почти сразу произошли "прилеты".

Как сообщал OBOZ.UA, с самого утра этого же дня, 23 мая, российские оккупанты атаковали ударными дронами пригород Одессы. В результате удара поврежден частный дом, пострадал мужчина. Из-за утреннего обстрела РФ первую смену в школах Одессы перевели на дистанционное обучение.

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